Япония запустила ракету Epsilon с вьетнамским спутником NanoDragon

Аппарат должен принимать и передавать сигналы автоматической системы идентификации для отслеживания перемещения судов и контроля деятельности в море

ТОКИО, 9 ноября. /ТАСС/. Япония во вторник осуществила запуск ракеты-носителя Epsilon-5 с девятью спутниками, включая вьетнамский аппарат NanoDragon. Прямую трансляцию старта ведет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Изначально запуск с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима должен был пройти 1 октября, однако его дважды откладывали из-за технических проблем с радиолокационным оборудованием и погодных условий.

NanoDragon, который весит 3,8 кг, был разработан, собран и протестирован специалистами Национального космического центра при Вьетнамской академии науки и технологий. Он должен принимать и передавать сигналы автоматической системы идентификации для отслеживания перемещения судов и контроля деятельности в море.

Помимо него Epsilon-5 выведет на орбиту еще восемь японских небольших спутников, в том числе разработки компании Mitsubishi Heavy Industries.

Твердотопливная трехступенчатая ракета серии Epsilon разработана JAXA совместно с японской авиастроительной корпорацией IHI. Япония использует ее с 2013 года для запуска небольших спутников.