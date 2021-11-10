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РИА Новости

"Ростех": Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ на борту Ан-124

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Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Россия доставила прототип перспективного однодвигательного истребителя Checkmate, ранее демонстрировавшийся на МАКС-2021, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на борту тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан", сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

"Прототип нового российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate прибыл в ОАЭ для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow, который пройдет 14-18 ноября. Checkmate был доставлен в аэротрополис Dubai World Central самолетом Ан-124", - сказали в корпорации.

Как уточнили в "Ростехе", "в настоящее время прототип собран и будет экспонироваться в рамках авиасалона в закрытом павильоне "Ростеха". За рубежом перспективный авиационный комплекс будет представлен впервые.

"Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций стран-участников и открытую презентацию для представителей СМИ и посетителей выставки", - добавили в госкорпорации.

Легкий тактический самолёт Checkmate ("Шах и мат") спроектирован в ОКБ Сухого Объединённой авиастроительной корпорации (входит в "Ростех"). Однодвигательный истребитель пятого поколения в России создан на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57.

Впервые самолёт был показан в подмосковном Жуковском в июне этого года на МАКС-2021. Планируется, что боевая машина поднимется в воздух в 2023 году. В перспективе на его базе могут быть созданы двухместная и беспилотная версии.

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Страны
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Россия
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Checkmate
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ПАК ФА
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Истребитель 5 поколения
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