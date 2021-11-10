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ТАСС

На телескопе Hubble восстановили работу вышедшей из строя камеры

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Космический телескоп Hubble
Космический телескоп Hubble.
Источник изображения: © nasa.gov

Камера была выбрана первым объектом для восстановления, потому что сбои в работе этого устройства происходят редко

ТАСС, 9 ноября. Команда Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), обслуживающая космический телескоп Hubble, восстановила работу одной из его камер после того, как весь телескоп перешел в безопасный режим из-за потери синхронизации.

"Команда, [обслуживающая телескоп] Hubble, успешно восстановила работу прибора Advanced Camera for Surveys ("Усовершенствованная обзорная камера"), он приступил к научным наблюдениям", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства в понедельник. В NASA добавили, что камера была выбрана первым объектом для восстановления, потому что сбои в работе этого устройства происходят редко.

Отмечается, что другие инструменты орбитальной обсерватории, также перешедшие в безопасный режим работы, останутся в нем, пока ведомство продолжает проверку сбоев в системе.

Ранее в NASA сообщили, что 23 октября приборы на телескопе начали подавать сигналы о потере специального сообщения о синхронизации, уже 25 числа телескоп автономно перешел в безопасный режим, в котором он продолжает функционировать до сих пор.

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