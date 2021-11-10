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Интерфакс-АВН

США призывают Азербайджан и Армению к полному выполнению условий прекращения огня

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Азербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники.
Источник изображения: Алексей Куденко / РИА Новости

Американский дипломат продолжает искать пути урегулирования конфликта в Карабахе

Вашингтон. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - По случаю исполняющейся во вторник годовщины прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта США призывают к полному соблюдению сторонами всех договоренностей между ними, сообщил американский Госдеп.

"Мы призываем к возвращению всех оставшихся задержанных, полному учету пропавших без вести лиц, добровольному возвращению перемещенных лиц в свои дома, всестороннему гуманитарному разминированию районов, затронутых конфликтом, и доступу международных гуманитарных организаций к нуждающимся", - говорится в распространенном заявлении Госдепа США.

Там отмечено, что США также призывают "провести расследование предполагаемых нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права".

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты "привержены обеспечению безопасного, стабильного, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа", и считают важным, чтобы Армения и Азербайджан могли "продолжать и активизировать взаимодействие, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы, для поиска всеобъемлющих решений всех нерешенных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него".

Заместитель помощника госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Эрика Олсон в настоящее время находится в регионе для обсуждения проблем со всеми сторонами конфликта и изучения возможности сотрудничества в регионе, сообщил Госдеп.

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Страны
Азербайджан
Армения
США
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