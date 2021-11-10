Не доводя до взгляда сквозь прицел

К 2027 году доля современной техники в ВМФ РФ должна возрасти до 70 процентов

Сочинские встречи Владимира Путина с силовиками и руководством ОПК стали традиционными, и это говорит о том, что оборонная проблематика остается краеугольным направлением в работе главы государства. Как Верховный главнокомандующий он не просто держит ее под личным контролем, но и оперативно корректирует в зависимости от быстро меняющейся международной обстановки, которая оставляет желать лучшего. В этот раз на совещании присутствовали представители крупнейших оборонных предприятий, ученые, представители Министерства обороны РФ.

В последнее время буквально на наших глазах возросла активность Североатлантического альянса. Разведывательная и стратегическая авиация НАТО все чаще испытывает на бдительность воинов нашей ПВО. Регулярно появляются боевые корабли НАТО в Черном море. А в целом военное присутствие альянса у наших границ возросло в два раза – с 25 примерно до 40 тысяч военнослужащих. Особенно тревожно, что США активно ведут работы по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе, проводят учения по использованию ОМП. В этой ситуации мы просто обязаны быть готовы к адекватному ответу.

Поэтому акцент в сочинских встречах делается на развитии современных и перспективных видов вооружений, которые определяют боевой потенциал армии и флота. Это гиперзвуковое, лазерное, кинетическое оружие, кибербезопасность, робототехника. «Вы знаете, корабль США зашел в Черное море – можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны, – заявил президент. – Есть и планы, известные всем, США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу».

Проводимые в ВС РФ испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал». Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение ВМФ России.

Сегодня разработка и серийное производство эффективного, высокотехнологичного, инновационного оружия – одно из ключевых направлений развития Вооруженных сил. Эти ВВТ не имеют аналогов в мире, стали настоящим прорывом в области военных технологий, серьезно, в разы повысили возможности Вооруженных сил.

Фото: mil.ru

Но в этот раз на совещании у президента в центре внимания оказалось развитие ВКС и ВМФ, особую актуальность чему придал беспрецедентный заход натовских кораблей в Черное море, применением ВСУ Украины БЛА «Байрактар» по позициям народного ополчения Донецкой республики. В наших Воздушно-космических силах идет активная модернизация. ВКС уже получили около 70 новых самолетов, летчики имеют реальный боевой опыт, приобретенный в Сирии. А значит, ВКС сегодня могут быть быстро переброшены на любой важный участок ТВД, решить исход боевых действий.

В войска противовоздушной обороны поставлено 25 ЗРС С-400. Но долю современных ВВТ, по словам президента, надо довести до 80 процентов. А значит, на военные аэродромы поступят еще две сотни летательных аппаратов, на боевое дежурство встанут дополнительные расчеты систем С-400 и перспективные С-500.

Не менее важная тема – перевооружение Военно-морского флота. За последние годы на воду спущено 49 новых кораблей и катеров, произведено девять береговых ракетных комплексов. Но президент ставит новую задачу: к 2027 году доля современной техники в ВМФ должна возрасти до 70 процентов. Флот – стратегическое преимущество России и новые корабли должны строиться только с применением перспективных технологий, как и морская авиация.

Надо развивать и внедрять технологии искусственного интеллекта, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов с повышенной степенью автономности, которые способны эффективно обеспечить управление БЛА, а также глубоководных аппаратов. Сейчас в ВС РФ находится уже свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов.

Все эти приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой Государственной программе вооружения до 2033 года. Разработка документов единой системы исходных данных для ее формирования в Министерстве обороны уже идет.

Но есть и проблемы. Создать новое оружие – лишь половина дела. Не менее важно запустить его в серию. А с этим у нас далеко не все так гладко, как хотелось бы. Речь – о дефиците подготовленных специалистов, которые были разогнаны в лихие 90-е и планомерно не готовились.

«На совещании принято решение о строительстве кораблей дальней морской зоны, но его просто некому будет исполнять, – говорит экс-начальник оперативного управления – заместитель начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал Виктор Патрушев. – Не хватает производственных мощностей и специалистов. А в штабах, бывает, даже некому написать ТЗ (техническое задание). Мы опять можем не успеть перевооружить страну, как когда-то к 1941 году».

И даже деньги тут мало что могут сразу изменить. Есть проблемы также в развертывании резервных (мобилизационных) мощностей, которые находятся в запущенном состоянии, не оснащены современным технологическим оборудованием, сданы в аренду, а то и распроданы коммерсантам. Все эти огрехи придется исправлять в самое ближайшее время.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (906) за 9 ноября 2021 года