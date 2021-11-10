Проливы раздора

Конвенция Монтре нуждается в уточнении многих положений

Я не дипломат и не государственный деятель, а моряк в прошлом, знакомый с положениями конвенции о режиме Черноморских проливов, принятой в швейцарском городе Монтре 20 июля 1936 года, вступившей в действие 9 ноября 1936-го. В этом году исполнилось 85 лет этому важному в международной жизни документу, чему свидетельствует его долгожительство без существенных изменений.

Как моряк я знаком с этим документом в части, касающейся каждого мореплавателя, но не в его юридических тонкостях. И вот в связи с надвигающимися очередными военно-морскими учениями в Черном море решил почитать эту конвенцию и у меня возник ряд вопросов.

Странно звучит, но даже Польша претендует на свою роль в Черном море, не имея выхода к нему. И все причерноморские страны, в том числе и Турция как блюститель этой конвенции, молчат. Выходит, что черноморская акватория, имея статус внутреннего моря, в том числе и по конвенции Монтре, сегодня негласно превращается в международное, как Средиземное.

Понятно, при переделе сфер влияния в мире вопрос Черноморских проливов очень важен, особенно при давлении на Россию во всех сферах. Тем более удивительно молчание нашей дипломатии при нарушении некоторых норм конвенции.

В международной практике в понятие Черноморские проливы включены Босфор, Мраморное море и Дарданеллы, которые соединяют закрытое Черное море с открытым Средиземным и через Гибралтарский пролив с Атлантическим океаном. Через Суэцкий канал и Красное море они соединяют черноморскую акваторию с Индийским океаном.

“Многие статьи конвенции со дня принятия устарели, и пользуясь этим, Турция и враждебные РФ государства устанавливают новые правила в свою пользу”

Особенность Черноморских проливов в том, что они являются единственными путями сообщения черноморских государств с открытым морем. В случае закрытия проливов море фактически оказывается изолированным от других морских театров. Таким образом, проливы – это своего рода ключи к Черному морю. Сегодня этими ключами бренчит Турция, позволяя нечерноморским государствам бесконтрольно вводить свои военные корабли в эту акваторию, игнорируя интересы России.

Именно большое экономическое и стратегическое значение проливов и явилось причиной исключительно острой борьбы на протяжении столетий между крупными державами за господство над этим регионом. Об их стратегическом значении для России свидетельствует то, что на протяжении менее чем ста лет южные рубежи нашей Родины четыре раза подвергались нападению агрессоров, вторгавшихся в черноморскую акваторию через Дарданеллы и Босфор. Возникает вопрос: проведение учения флотов НАТО не является ли подготовкой пятого вторжения в Россию?

Другой вопрос – надо понимать, что закрытие Турцией проливов для русского военного флота во время Русско-японской войны (1904–1905) поставило Россию в чрезвычайно тяжелое положение, так как ЧФ был лишен возможности участвовать в боевых операциях против Японии. Возможно ли сегодня такое под каким-либо надуманным предлогом? Вполне. Тогда все наши пункты МТО как в Тартусе, так и в Судане окажутся отрезанными от баз снабжения. Выводы будут самые печальные. А пока мы уповаем на лояльность турецкого президента Эрдогана, предпочитая не замечать, на чьей стороне он играет.

Современный режим Черноморских проливов определяется конвенцией Монтре, которая подтвердила принцип права свободного прохода и плавания в проливах и объявила свободный проход через проливы торговых судов всех стран, определила порядок прохода военных кораблей через пролив, регламентируя его статьями 8-22 конвенции. Она предусматривает резкое разграничение для прохода через проливы кораблей прибрежных черноморских и не прибрежных по отношению к Черному морю держав.

Проход военных кораблей прибрежных держав объявлен в мирное время свободным при условии выполнения некоторых требований. Так, только черноморским державам разрешается проводить корабли любого тоннажа, приравненные к классу линейных кораблей (корабли водоизмещением свыше 10 тысяч тонн или корабли водоизмещением до 8 тысяч тонн, имеющие орудия калибра выше 203 мм). Они должны проходить в одиночку в сопровождении не более двух миноносцев. Только черноморские державы могут проводить через проливы подводные лодки.

Нечерноморским державам разрешается проводить через проливы только легкие надводные корабли. Они не имеют права проводить корабли, приравненные к классу линейных, подводные лодки и любые корабли водоизмещением свыше 10 тысяч тонн или имеющие артиллерию калибром свыше восьми дюймов.

Общий тоннаж военных кораблей, которые могут послать в Черное море в мирное время неприбрежные государства, установлен в 30 тысяч тонн, а кораблей одной из держав – в две трети этого тоннажа, и независимо от цели прихода они могут находиться в Черном море не более 21 дня.

Эти нормы были прописаны в 1936 году, и Турция, как известно, не раз нарушала параграфы конвенции, пропуская в море военные корабли, враждебные прибрежным государствам Черного моря. С тех пор многое изменилось. Появились ракетные и авианесущие корабли, изменилось и их вооружение. Но оговорены ли они в конвенции и кто за этим следит и контролирует?

Не вызывает ли это сегодня искушение в Турции, являющейся членом агрессивного блока НАТО, подыгрывать странам-союзницам по этому альянсу? Ответа на это нет, по крайней мере в открытой прессе.

Став членом Североатлантического блока, Анкара систематически разрешает посещать проливную зону под видом «визитов вежливости» крупным соединениям американских и английских военных кораблей, в том числе и оснащенных ракетными установками. Вот теперь эти визиты перерастают в проведение военно-морских учений с участием нечерноморских государств.

А наши дипломаты молчат. Ведь многие статьи конвенции со дня принятия устарели, и пользуясь этим, Турция и враждебные нам государства устанавливают новые правила в свою пользу. Нужно бить во все колокола, пока эта справедливая конвенция Монтре не превратилась во враждебный документ для России.

Вадим Кулинченко, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (906) за 9 ноября 2021 года