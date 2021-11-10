Вы воюйте, нам зачтется

Почему англичанам выгодна война на Украине

Британия перехватила инициативу США по подготовке и переоснащению украинской армии для ведения асимметричной войны с Россией. Вашингтон не против. Им нужно во что бы то ни стало нивелировать преимущества России в связи с достройкой «Северного потока-2». А каким способом – неважно. В условиях газового кризиса, ознаменовавшегося рекордным ростом биржевых цен на газ, американцы планируют продать Европе свой «сланец». Теперь, в условиях паники цена на него, раскачанная нагромождением факторов от истерии «зеленых» до крушения ставки на возобновляемые источники энергии, не кажется неприемлемой. Ну а для того, чтобы немцы не спешили с лицензированием газопровода, понадобится всего-навсего война на Украине.

Полигон Украина

Дрессировщиком по превращению туземцев в пушечное мясо вызвалась стать Великобритания. Естественно, небесплатно. Ее оружейным баронам позволили поживиться за счет продажи Украине вооружений, а также на строительстве военно-морской базы в Очакове и порту Южный в 30 километрах от Одессы. При срабатывании плана по развязыванию асимметричной войны и перехода ее в партизанскую, поскольку победа в обычной сомнительна, Лондон не останется внакладе. Это и есть гонорар Вашингтона за услуги в продвижении своего сланцевого газа на европейский рынок.

Крупномасштабная провокация на полигоне, в который англосаксы превращают Украину, должна разразиться до того, как придет зима. По мнению Лондона, именно холод – самый надежный союзник Москвы.

Настройка руководства Украины в том числе на партизанскую войну началась загодя. С того самого момента, когда в Очакове высадились британские водолазы. Тридцать британских военных специалистов обследовали порт и прилегающую территорию, включая аэропорт, Черноморский судостроительный завод и старый советский объект на острове Майский, который будет использоваться как основная точка базирования.

«Сера» против конституции

Конституция Украины запрещает размещать иностранные военные базы на своей территории. Вот почему президент Зеленский назвал фактически американо-британские ВМБ украинскими.

Понятно, что в ближайшее время в Черноморском и Азовском регионах под видом украинских военных объектов против России будут функционировать разведывательно-диверсионные базы НАТО. Под руководством британских специалистов диверсионной работы на полигоне Урзуф под Мариуполем и в Очакове, в том числе в 73-м отдельном центре подготовки морских операций, проходят обучение боевики националистического полка «Азов».

“Британская компания Rolls-Royce отказалась продать Украине комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр». Британия хочет заработать на войне Киева с Россией, а не развивать украинский военпром и делиться технологиями”

В ближайшие несколько лет на этих ВМБ появятся ракетные катера британского производства. Украина и Британия подписали контракт на 10 лет, по которому Киеву должны быть поставлены восемь ракетных катеров водоизмещением около 400 тонн со скоростью хода до 45 узлов.

По боевым возможностям ракетные катера типа «Супер Вита», разработанные на базе проекта «Барзан», приближены к малым ракетным кораблям. Вооружение ракетного катера будет включать две счетверенные пусковые установки противокорабельных ракет Naval Strike Missile, размещенных в кормовой части. Эта ракета массой 410 килограммов со 125-килограммовым боезарядом стоит на вооружении Норвегии, а в мае 2018 года была принята на вооружение ВМС США. Дозвуковая ракета способна поразить цель на дистанции до 185 километров.

Британская группа компаний Babcock International не только проектирует постройку этих ракетных катеров для нужд ВМС Украины, но и продвигает их оснащение наиболее оптимальным вооружением.

Несмотря на желание Украины оснастить катера украинскими противокорабельными ракетами «Нептун», англичане настаивают на ракетах собственного производства. Британия намерена разместить на проданных в кредит катерах ракеты, разработанные концерном MBDA для Соединенного Королевства, а также ракеты Brimstone («Сера») воздушного базирования стоимостью около 138 тысяч долларов за единицу.

Brimstone – сверхзвуковая ракета класса «воздух-земля» с активной радиолокационной головкой самонаведения. Дальность стрельбы базовой модели составляет около 20 километров. Носителем боеприпаса может быть вертолет, что учитывалось британцами в связи с наличием на Украине большого парка вертолетной техники советского производства. Дальность полета модифицированной ракеты Brimstone-2 увеличена до 60 километров.

Минимизация жертв

Примечательно, что ракеты Brimstone испытывались на полигоне в США. Мишенями были движущиеся автомобили. Ракеты запускались в том числе с большой дальности и высоты вне линии визирования против целей, находящихся в имитации интенсивного дорожного трафика. Что говорит о допущении применения этих ракет в условиях городского боя с целью избирательного поражения отдельных движущихся объектов.

Все осуществленные пуски, в том числе по грузовику, движущемуся со скоростью 110 километров в час среди других транспортных средств, были успешными. Вывод – Украину готовят к войне в условиях города и снабжают ее соответствующими видами вооружений.

Боевая часть «Серы» устроена по тандемному принципу, что обеспечивает более эффективное поражение современных типов брони, а относительно небольшая зона поражения позволяет снизить сопутствующий ущерб. Иными словами, британцы гарантируют, что случайных жертв среди мирных жителей в условиях города будет не так уж много.

Эта ракета активно применялась британскими ВВС с 2005 года, в том числе в операциях в Афганистане, Ливии и Сирии. Так называемые сопутствующие жертвы в этих странах никто не считал. Та же участь, невзирая на прилагаемые к спецификации изделия математические расклады, ожидает и Украину.

При интеграции британской ракеты, устанавливаемой на подвесные консоли истребителей Tornado GR4 или Eurofighter Typhoon, в состав вооружения украинских истребителей Су-27 или МиГ-29 могут возникнуть существенные трудности, но британцы гарантируют их решение за дополнительные фунты. Лондон умалчивает, что потребуется кардинальная переделка бортовой радиоэлектронной аппаратуры. Возможно, британцы планируют впоследствии продать Украине и устаревшие истребители.

Противокорабельная версия этого изделия называется Brimstone Sea Spear. Она может нести боевую часть весом до 100 килограммов и имеет дальность до 100 километров.

Сотрудничество Киева и Лондона в военно-технической сфере с момента нашумевшего инструктажа Владимира Зеленского у главы британской разведки МИ-6 Ричарда Мура в Лондоне идет по нарастающей. Подписанный в октябре 2020 года меморандум предусматривает переоснащение ВМС Украины. Показательно, что в июле 2021 года британская компания Rolls-Royce отказалась продать Украине комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр». Британия хочет заработать на войне, а не развивать украинский военпром и делиться технологиями. Так что обнищание Украины произойдет не из-за увеличения цен на газ, а вследствие навязываемой ей милитаризации с безальтернативной закупкой вооружений.

Эскалация войны в Донбассе при этом приумножит доходы оружейных баронов Британии и США, а переход затяжного тлеющего конфликта в горячую фазу с последующей трансформацией в партизанскую войну обеспечит заказами ВПК Британии и создаст условия газовым компаниям США продавать свой газ в Европу, не боясь конкуренции со стороны «Северного потока-2».

Владимир Ераносян

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (906) за 9 ноября 2021 года