Пекин втихомолку берет на прицел весь мир

В августе Китай испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела земной шар по низкой орбите, прежде чем взяла в цель заранее определенный объект.

Говорят, что ракета не долетела до цели всего 38 километров.

По имеющейся информации, в испытаниях использовалась ракета Long March - того же типа, что китайцы применяют для отправки тайконавтов в космос.

Самое поразительное, что космическая ракета якобы была оснащена глайдером, способным нести ядерную боеголовку.

«Если информация о том, что Китай испытал гиперзвуковой глайдер с ядерным потенциалом совместно с космической ракетой, правдива, это значит, что все это впервые в истории испробовали в одном контексте. И ни одна другая страна не имеет такой комбинации в своем арсенале», - сказал ученый-ядерщик из Института оборонных исследований Хальвор Кипе норвежской газете Nettavisen.