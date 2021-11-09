Войти
Российская газета

Украинский БТР-4 пытаются пристроить в Таиланде

361
0
0
Источник изображения: rg.ru

На Украине готовятся отправить в Таиланд первый образец командно-штабной машины БТР-4КШ-Т. Как сообщает портал Defence Express, он предназначен для морской пехоты королевских военно-морских сил этого расположенного в Юго-Восточной Азии государства.

Заказ был выполнен на входящем в "Укроборонпром" Киевском бронетанковом заводе. От обычных бронетранспортеров данной модели этот вариант отличается бронированной надстройкой над десантным отделением, на крыше которой установлен боевой модуль с вооружением.

В ближайшее время БТР получит систему управления полем боя и аппаратуру видеообзора. В конце этой недели ее намерены представить заказчику.

Многих иностранных военных экспертов удивило, что морпехи королевства решили опробовать эту не слишком удачную разработку украинского военного комплекса. Машины отличаются низким качеством изготовления, недостаточной надежностью, очень посредственными мореходными качествами. Поэтому неудивительно, что они были отвергнуты силовыми структурами Ирака, Индонезии, Казахстана, Македонии и других стран.

В настоящее время вооруженные силы Таиланда, закупив ранее достаточно крупную партию более дешевых украинских БТР-3Е1 (созданы на основе БТР-80), также получают китайские колесные боевые машины пехоты VN1 и американские бронетранспортеры Stryker.

Кроме того, морская пехота помимо упомянутых "троек" эксплуатирует американские гусеничные AAVP-7, LAV-150 Commando. Поэтому непонятно, для чего понадобилась еще одна откровенно провальная модель.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Ирак
Казахстан
Китай
Македония
США
Таиланд
Украина
Продукция
Stryker
ZBL-09
БТР-3
БТР-4
БТР-80
Компании
Укроборонпром
Похожие новости
16.05.2017
Украина будет поставлять Турции двигатели для танка Altay?
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
02.07.2012
Украинский ВПК: Преодолевая преграды
27.04.2012
Украинский экспорт вооружения: особенности структуры и развития
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.11 05:52
  • 154
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 01:11
  • 3
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 09.11 00:59
  • 64
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 08.11 22:28
  • 12
Офицер США Харрингтон: нарушение конвенции Монтре поможет бороться с Россией в Черном море
  • 08.11 21:12
  • 4
Борисов сообщил о смерти многих генконструкторов "оборонки" от коронавируса
  • 08.11 21:09
  • 2
Перекрестные полёты решат проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС - NASA
  • 08.11 20:17
  • 45
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 17:40
  • 4
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 08.11 17:11
  • 1
Тихоокеанский флот до 2027 года пополнится 12 корветами - главком ВМФ России
  • 08.11 16:49
  • 139
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 08.11 13:03
  • 13
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 08.11 11:23
  • 1
Турция заказала 30 двигателей АИ-450Т для 15 БЛА Akinci на "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"
  • 08.11 09:19
  • 6
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 08.11 08:49
  • 1
Российский физик рассказал о способном победить турецкий дрон Bayraktar оружии
  • 08.11 08:24
  • 1
"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией