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Российская газета

Как клон Т-54 превратился в американо-китайский танк Jaguar

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Источник изображения: Ed Nash's Military Matters / youtube.com

В 80-е годы Китай предлагал зарубежным покупателем танки, которые являлись развитием созданного три десятилетия назад советского танка Т-54. Даже самый новый на то время Type 80 во многом повторял конструкцию своих предшественников, отличаясь от них лишь ходовой частью. Чтобы уверено конкурировать на международных рынках вооружений, нужна была техника нового поколения.

Поэтому, не прекращая собственных разработок, специалисты из Поднебесной решили обратиться за помощью к конструкторам из американской компании Cadillac Gage Textron, известной, в частности, созданием легкого танка Stingray, поставлявшегося в Таиланд.

Чтобы создать новый экспортный основной боевой танк, получивший название Jaguar, понадобилось четыре года. В результате в 1989 году для проведения испытаний были изготовлены два образца.

Внешне эти боевые машины сильно отличались от известного Type 59, шасси которого использовалось для монтажа обновленных деталей корпуса, внутреннего оборудования и башни с многослойным бронированием.

В качестве основного вооружения применили широко распространенную в то время 105-мм нарезную L7 с боекомплектом 34 снаряда.

Пулеметы были производства США: спаренный 7,62 М240С и 12,7-мм M2 Browning.

Командир и наводчик получили современные многоканальные прицелы с лазерными дальномерами, тепловизорами, баллистическим вычислителем и комплектом специальных датчиков.

Двигатель - 750-сильный с автоматической трансмиссией. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Емкость топливных баков - 1000 литров, что обеспечивало запас хода в 500 км. Боевая масса - 42000 кг. Экипаж - четыре человека.

Успешно развивавшееся американо-китайское сотрудничество прервалось после событий на площади Тяньаньмэнь, и танки Jaguar так и не пошли в серию.

Это не единственный проект бронемашины, создававшейся совместно с США, в это же время прекратилась работа над совместной БМП NFV-1.



Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Таиланд
Продукция
Type 59
Т-59
Компании
Textron
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