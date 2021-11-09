Участвующий в испытаниях "Цирконов" корабль пришел в Белое море

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" совершил переход в Белое море в рамках программы испытаний современного морского вооружения, сообщила пресс-служба флота в понедельник.

"Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" совершил переход из главной базы флота - Североморска на Кольском полуострове в город Северодвинск на Белом море для продолжения программы испытаний современного вооружения морского базирования", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что при переходе экипаж корабля совершенствовал военно-морскую подготовку и готовился к выполнению предстоящих задач.

В конце октября в Баренцевом море фрегат отработал зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям новым комплексом "Полимент-Редут" (зенитный ракетный комплекс, который устанавливают на российских фрегатах и корветах нового поколения, АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Как сообщалось, "Адмирал Горшков" участвует в испытаниях новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Военные сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков", в частности, в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

4 октября российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки Северного флота.

3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что завершаются испытания ракеты "Циркон", она поступит на вооружение российского флота в 2022 году.

Как сообщал "Интерфакс", Минобороны РФ подписало контракт на поставку ракет "Циркон" 24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021".

Контракт на поставку "Цирконов" носит долгосрочный характер, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью, которое показал 8 ноября телеканал "Россия-24" (ВГТРК).