Войти
Интерфакс-АВН

Участвующий в испытаниях "Цирконов" корабль пришел в Белое море

411
0
0
Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" совершил переход в Белое море в рамках программы испытаний современного морского вооружения, сообщила пресс-служба флота в понедельник.

"Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" совершил переход из главной базы флота - Североморска на Кольском полуострове в город Северодвинск на Белом море для продолжения программы испытаний современного вооружения морского базирования", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что при переходе экипаж корабля совершенствовал военно-морскую подготовку и готовился к выполнению предстоящих задач.

В конце октября в Баренцевом море фрегат отработал зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям новым комплексом "Полимент-Редут" (зенитный ракетный комплекс, который устанавливают на российских фрегатах и корветах нового поколения, АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Как сообщалось, "Адмирал Горшков" участвует в испытаниях новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Военные сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков", в частности, в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

4 октября российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки Северного флота.

3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что завершаются испытания ракеты "Циркон", она поступит на вооружение российского флота в 2022 году.

Как сообщал "Интерфакс", Минобороны РФ подписало контракт на поставку ракет "Циркон" 24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021".

Контракт на поставку "Цирконов" носит долгосрочный характер, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью, которое показал 8 ноября телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
22350
АРМИ-20XX
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
09.11.2021
Шойгу сообщил о долгосрочном контракте на новые гиперзвуковые ракеты "Циркон"
06.10.2021
Шойгу рассчитывает на скорое принятие на вооружение ракеты "Циркон"
06.10.2021
Пуски гиперзвуковых "Цирконов" с подлодки произведены в рамках завершения предварительных испытаний ракеты - Шойгу
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.11 05:52
  • 154
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 01:11
  • 3
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 09.11 00:59
  • 64
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 08.11 22:28
  • 12
Офицер США Харрингтон: нарушение конвенции Монтре поможет бороться с Россией в Черном море
  • 08.11 21:12
  • 4
Борисов сообщил о смерти многих генконструкторов "оборонки" от коронавируса
  • 08.11 21:09
  • 2
Перекрестные полёты решат проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС - NASA
  • 08.11 20:17
  • 45
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 17:40
  • 4
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 08.11 17:11
  • 1
Тихоокеанский флот до 2027 года пополнится 12 корветами - главком ВМФ России
  • 08.11 16:49
  • 139
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 08.11 13:03
  • 13
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 08.11 11:23
  • 1
Турция заказала 30 двигателей АИ-450Т для 15 БЛА Akinci на "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"
  • 08.11 09:19
  • 6
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 08.11 08:49
  • 1
Российский физик рассказал о способном победить турецкий дрон Bayraktar оружии
  • 08.11 08:24
  • 1
"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией