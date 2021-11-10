Модернизированный вертолет Ка-226Т впервые поднялся в небо

Глубоко модернизированный легкий вертолет Ка-226Т выполнил стартовый полет. Он стал первой российской винтокрылой машиной, конструкторскую документацию которой полностью вели в цифровом виде.

О первом полете модернизированного Ка-226Т со ссылкой на холдинг «Вертолеты России» сообщил ТАСС. Машину подняли в небо на базе летно-испытательного комплекса национального центра вертолетостроения «Миль и Камов». Это первый российский вертолет, конструкторскую документацию которой полностью вели в цифровом виде.

Модернизированная машина может похвастаться улучшенными аэродинамическими характеристиками. В конструкцию планера и фюзеляжа внесли изменения.

Первый полет модернизированного Ка-226Т / ©Russian Helicopters

Среди прочего обновили несущую систему Ка-226. Вертолет снабдили новыми колонкой несущего винта, лопастями и главным редуктором. Новинка получила ударопрочную авариестойкую топливную систему, соответствующую повышенным требованиям безопасности. К тому же машина имеет обновленное электронное оборудование.

Вертолет можно использовать при сильном боковом ветре. Он способен садиться и взлетать на площадки, находящиеся на большой высоте. Ка-226Т показывает высокую эффективность при полетах над водой. Машина может сесть на небольшое судно.

В целом, благодаря соосной схеме и отсутствию хвостового винта, Ка-226Т весьма компактен, что делает его по-настоящему многофункциональным.

Ка-226 — российский вертолет, созданный ОКБ Камова. Первый полет он совершил 4 сентября 1997 года. В широком смысле машина стала дальнейшим развитием хорошо себя зарекомендовавшего советского Ка-26, созданного еще в 60-е годы.

Вертолет Ка-226 может перевозить шесть пассажиров или 1350 килограммов груза, в том числе на внешней подвеске. Главным недостатком базовой версии называют невысокую крейсерскую скорость, которая составляет 195 километров в час. Максимальная скорость машины — 210 километров в час.

Ка-226. Источник: Kuzmin

Россия среди прочего реализует еще один важный проект в области вертолетостроения — перспективный многоцелевой Ка-62. Первый полет он совершил 28 апреля 2016 года.

В 2018-м стало известно, что на базе Ка-62 могут создать военный вертолет: как тогда отмечалось, интерес к новинке проявило российское Минобороны. Примечательно, что сам по себе Ка-62 появился как гражданская модификация среднего многоцелевого военного Ка-60, совершившего первый полет в декабре 1998-го.

Напомним, в прошлом году впервые поднялся в небо модернизированный ударный вертолет Ка-52М.