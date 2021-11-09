Российскую обрабатывающую промышленность ожидает масштабная цифровая трансформация. Распоряжение, определяющее стратегические направления преобразования этой отрасли, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина. Документ предусматривает активное внедрение в производственную практику шести ключевых новаций: искусственного интеллекта, робототехники, интернета вещей, технологий дополненной реальности, новых производственных и коммуникационных технологий. Они в свою очередь помогут повысить производительность труда, снизят себестоимость продукции и ускорят вывод товаров на рынок.

Утверждённое распоряжение содержит четыре проекта, служащих инновационному развитию отрасли. Так, в рамках инициативы «Умное производство» планируется сформировать эффективную систему поддержки российских программных решений для обрабатывающей промышленности. Проект «Цифровой инжиниринг» предусматривает внедрение технологий виртуальных испытаний продукции, «Новая модель занятости» – совершенствование механизмов подбора кадров, а «Продукция будущего» – расширение возможностей по кастомизации продукции, то есть выпуску изделий под заказ конкретного потребителя.

Стратегические направления синхронизированы с госпрограммами и нацпроектами и утверждаются на период до 2030 года. Чтобы документ сохранял свою актуальность, раз в год допускается вносить в него изменения.

Подписанное Михаилом Мишустиным распоряжение, о котором он сообщил на совещании с вице-премьерами 8 ноября, простимулирует процессы цифровизации в промышленности, позволит создать дополнительные инструменты для решения проблем, присущих обрабатывающим отраслям.