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Время электроники

В 2022 году между Москвой и Санкт-Петербургом запустят беспилотные грузовики

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Беспилотный КАМАЗ на базе КАМАЗ-5350
Беспилотный КАМАЗ на базе КАМАЗ-5350.
Источник изображения: http://kamaz.org/

Правительство России одобрило экспериментальный запуск беспилотных перевозок грузов на трассе М-11 «Нева» — между Москвой и Санкт-Петербургом.

Об этом сообщило издание «РИА Новости» со ссылкой на источник в транспортной отрасли и резолюцию первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Чиновник поручил Минтрансу, МВД и Минпромторгу сформировать предложения по режиму «цифровых песочниц» для беспилотников до февраля 2022 года. Кроме того, Минэкономразвития должно до апреля 2022 года подготовить проект постановления правительства о запуске автономных автомобилей в экспериментальном правовом режиме.

Планируется ускорить беспилотные грузоперевозки  в рамках проекта Минтранса «Беспилотные логистические коридоры» — тестирование грузовиков в беспилотном режиме начнётся в 2022 году на отдельных участках М-11. 

По словам замминистра Кирилла Богданова, это станет первым шагом к масштабному коммерческому использованию беспилотников на всей магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года, а также запуску автономных перевозок на 19,5 тысяч километров федеральных трасс между Азией и Европой к 2030 году.

Понятия экспериментальных правовых режимов или «цифровых песочниц» введены в российское законодательство с января 2021 года и призваны ускорить внедрение цифровых технологий, создав для этого необходимые правовые условия. Они позволяют на практике протестировать новые сервисы и услуги, пока новые правовые нормы ещё только формируются. Первыми ласточками в «цифровых песочницах» стали такси-беспилотники Яндекса. Также готовится запуск доставки дронами в Томской области и на Дальнем востоке.

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