Китайские электромобили уже вдвое дешевле западных аналогов

Китайские электромобили стремительно дешевеют. Они уже вдвое дешевле европейских моделей с аналогичными характеристиками.

Как сообщает профильное издание «Китайские автомобили» со ссылкой на исследование Jato Dynamics, китайские электромобили, цены на которые снижаются последние годы, стали гораздо дешевле европейских аналогов — в некоторых случаях в два раза.

Большая часть китайский производителей нацелена на массовый рынок, при этом они адаптируют ранее выпущенные машины с ДВС под электродвигатели. Это позволяет эффективно расширять аудиторию. За последние 10 лет средняя стоимость электромобилей снизилась практически вдвое (на 47%). Однако если взять сегмент полноразмерных автомобилей, то средняя цена с 2011 года опустилась в 2,75 раза.

В Китае лидируют по продажам небольшие городские электромобили, которые выбирают 40% покупателей. Их средняя цена составляет 6,7 тыс. евро. Наиболее популярной моделью является Wuling Hongguang Mini EV, недавно Chery выпустила очень похожий автомобиль, который сразу же возглавил рейтинг продаж. За первые 9 месяцев 2021 года рост продаж китайский электромобилей составил 190%. За три квартала в КНР было продано 1,8 миллиона электромобилей, что составило 12,4% от общего количества проданных машин.

Своим успехом сегмент электромобилей во многом обязан именно государству. Главный толчок прогрессу министр науки и технологий КНР Вань Ган, который ранее работал инженером Audi. Главной его целью стало вытеснение европейских автомобилей с рынка, а также борьба с загрязнением воздуха. Начиная с 2009 года Китай развивал программы по снижению углекислого газа в атмосфере.

Кроме того, Китай выделяет разнообразные субсидии автомобильным компаниям. В итоге производство электромобилей стало стабильным и заметно подешевело.