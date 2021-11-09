Войти
N+1

Израильтяне запустили гигантский аэростат-радар

401
0
0
Израильтяне запустили гигантский аэростат-радар
Израильтяне запустили гигантский аэростат-радар.
Источник изображения: Israeli Air Force

ВВС Израиля запустили аэростат раннего предупреждения Sky Dew — один из самых больших в мире. Как сообщает The Drive, он будет уведомлять об угрозах, летающих на низкой высоте. Например, о крылатых ракетах или вооруженных беспилотниках.

Военные по всему миру применяют небольшие аэростаты с датчиками, обычно для наблюдения за границами или за базами в конфликтных зонах. Большие воздушные шары встречаются гораздо реже, но у них есть ряд преимуществ. Они могут долго находиться в воздухе и эффективно выявлять низколетящие воздушные угрозы. В то же время, их предельная высота отслеживания гораздо выше, чем у наземных радаров.

У Израиля уже есть аэростаты раннего предупреждения, но они оснащены только базовыми радарами. Еще они используют радар Green Pine системы противовоздушной обороны «Стрела» и радары X-диапазона.

Израильские ВВС на прошлой неделе сообщили о запуске аэростата раннего предупреждения Sky Dew, одного из самых крупных в мире. Его разработало подразделение Elta компании Israel Aerospace Industries вместе с военно-воздушными силами и агентством противоракетной обороны страны, и изготовила американская компания TCOM.

Sky Dew — часть системы наблюдения HAAS, которую планируют запустить в начале следующего года на севере Израиля. Она сможет засекать угрозы на более дальних расстояниях по сравнению с аэростатами, которые израильские военные уже используют. Кроме того, HAAS будет делиться данными с другими израильскими системами противовоздушной обороны, такими такими как «Железный купол» или «Праща Давида». Точные характеристики HAAS неизвестны.

Идеей использовать аэростаты в системе наблюдения ранее интересовались американские военные. Их проект назывался JLENS. Но в 2015 году один из аэростатов сорвался с троса и оставил без электричества сотни домов. Потом Пентагон возобновил испытания JLENS, но в 2017 году программа все равно закрылась.

Василиса Чернявцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Железный купол
Праща Давида
С-300В
Компании
ELTA
IAI
TCOM
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.02.2020
Разработка в Израиле сверхзвуковой противокорабельной ракеты для шахского Ирана
23.11.2016
Праща под куполом
11.03.2015
Бангалор с дальним прицелом
11.06.2014
Нейтралитетом по бюджету
28.11.2012
Война ракет и радаров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.11 05:52
  • 154
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 01:11
  • 3
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 09.11 00:59
  • 64
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 08.11 22:28
  • 12
Офицер США Харрингтон: нарушение конвенции Монтре поможет бороться с Россией в Черном море
  • 08.11 21:12
  • 4
Борисов сообщил о смерти многих генконструкторов "оборонки" от коронавируса
  • 08.11 21:09
  • 2
Перекрестные полёты решат проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС - NASA
  • 08.11 20:17
  • 45
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 17:40
  • 4
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 08.11 17:11
  • 1
Тихоокеанский флот до 2027 года пополнится 12 корветами - главком ВМФ России
  • 08.11 16:49
  • 139
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 08.11 13:03
  • 13
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 08.11 11:23
  • 1
Турция заказала 30 двигателей АИ-450Т для 15 БЛА Akinci на "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"
  • 08.11 09:19
  • 6
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 08.11 08:49
  • 1
Российский физик рассказал о способном победить турецкий дрон Bayraktar оружии
  • 08.11 08:24
  • 1
"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией