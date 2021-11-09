Израильтяне запустили гигантский аэростат-радар.

ВВС Израиля запустили аэростат раннего предупреждения Sky Dew — один из самых больших в мире. Как сообщает The Drive, он будет уведомлять об угрозах, летающих на низкой высоте. Например, о крылатых ракетах или вооруженных беспилотниках.

Военные по всему миру применяют небольшие аэростаты с датчиками, обычно для наблюдения за границами или за базами в конфликтных зонах. Большие воздушные шары встречаются гораздо реже, но у них есть ряд преимуществ. Они могут долго находиться в воздухе и эффективно выявлять низколетящие воздушные угрозы. В то же время, их предельная высота отслеживания гораздо выше, чем у наземных радаров.

У Израиля уже есть аэростаты раннего предупреждения, но они оснащены только базовыми радарами. Еще они используют радар Green Pine системы противовоздушной обороны «Стрела» и радары X-диапазона.

Израильские ВВС на прошлой неделе сообщили о запуске аэростата раннего предупреждения Sky Dew, одного из самых крупных в мире. Его разработало подразделение Elta компании Israel Aerospace Industries вместе с военно-воздушными силами и агентством противоракетной обороны страны, и изготовила американская компания TCOM.

Sky Dew — часть системы наблюдения HAAS, которую планируют запустить в начале следующего года на севере Израиля. Она сможет засекать угрозы на более дальних расстояниях по сравнению с аэростатами, которые израильские военные уже используют. Кроме того, HAAS будет делиться данными с другими израильскими системами противовоздушной обороны, такими такими как «Железный купол» или «Праща Давида». Точные характеристики HAAS неизвестны.

Идеей использовать аэростаты в системе наблюдения ранее интересовались американские военные. Их проект назывался JLENS. Но в 2015 году один из аэростатов сорвался с троса и оставил без электричества сотни домов. Потом Пентагон возобновил испытания JLENS, но в 2017 году программа все равно закрылась.

Василиса Чернявцева