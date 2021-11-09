Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы»

США предупредили своих партнеров в Европе: Россия якобы стягивает войска к границе Украины. Аналогичные заявления звучат и из Пентагона. Поразительно то, что Киев, всегда выступающий как преданный сателлит Вашингтона, на этот раз запротестовал. Опровержения американской информации звучат даже из офиса Зеленского. Чем продиктован «вброс» американцев и как объяснить прозрение Киева?

Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили Евросоюз, а также Германию, Францию и не входящую в ЕС Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе, сообщили источники немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. По версии издания, в конце прошлой недели власти США обратились к МИДам упомянутых стран и во внешнеполитическое ведомство ЕС с сообщением о якобы высокой концентрации российских войск у границы с Украиной. Более того, американцы передали европейским партнерам информацию о перемещении российских военных в указанном районе.

Любопытно, что почти синхронно с этим сообщением в Киеве в очередной раз опровергли информацию о сосредоточении российских военных у границ Украины. Офис президента Украины не располагает подобными сведениями, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

За последние дни уже не раз можно было заметить подобное различие во мнениях Киева и его американских покровителей относительно "российской угрозы". Ранее о наращивании численности российских войск у украинских границ сообщили западные СМИ со ссылкой на американских и европейских чиновников – и это также опровергли в Минобороны Украины. В пятницу о "необычных действиях" российских военных заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Но это, по сути, отрицал начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала – он пояснил, что зафиксированные перемещения военных России связаны с окончанием учений.

Заметим, что очередная порция алармистских заявлений из Вашингтона прозвучала вскоре после визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса – как отмечала газета ВЗГЛЯД, кадрового дипломата с большим опытом работы с российской стороной.

"Администрация президента США Джо Байдена актуализирует тему американо-российского диалога. Визит в Москву Виктории Нуланд и недавний приезд Бернса, который встречался с главой Совбеза Николаем Патрушевым и руководителем СВР Сергеем Нарышкиным, спокойно объясняются необходимостью сохранения мира в Восточной Европе, избежания конфликта", – сказал газете ВЗГЛЯД директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Тем не менее Вашингтон вбрасывает тему "русской угрозы" на украинской границе, что явно не способствует разрядке отношений и миру в Восточной Европе.

То, почему американцы решили напомнить Парижу, Брюсселю и, главное, Берлину об этой угрозе, вполне понятно, отмечают эксперты. Ответ содержится в самой публикации Süddeutsche Zeitung. Во время встречи Джо Байдена и Ангелы Меркель на полях недавнего саммита G20 американский лидер потребовал усилить давление на Россию, в том числе с помощью "Северного потока – 2". Указывается, что США рассчитывают, что ФРГ будет способствовать приостановке процедуры сертификации газопровода.

"Возможно, американские партнеры знают о каких-то будущих провокациях против "Северного потока – 2",

о неких планах срыва запуска трубопровода", – высказал предположение Бортник.

Можно допустить, что если ЕС включится в кампанию обвинений России в агрессивных планах в Донбассе, то это облегчит реализацию планов США по созданию помех "СП-2".

Медиаэксперт и публицист Анатолий Шарий полагает, что, помимо прочего, сами американцы всерьез верят в агрессивные замыслы Москвы. "Как сообщается, глава ЦРУ во время визита в Москву всерьез говорил с Патрушевым о недопустимости "военных действий против Украины". Американцы выдумывают некую угрозу, а потом верят в нее", – отметил Шарий в своем YouTube-канале.

"У многих сложилось впечатление, что в Вашингтоне существует несколько "башен", несколько групп влияния. С одной стороны, Штаты подталкивают Зеленского к противостоянию с Россией", – подчеркнул Шарий. Ориентируясь на "силовую башню", Зеленский по сути вышел из перемирия в Донбассе и сменил министра обороны на львовянина Андрея Резникова, который хотел "хирургически лечить" или "ампутировать Донбасс". Советником главнокомандующего ВСУ в то же время был назначен экс-лидер "Правого сектора*" (запрещенного в России) Дмитрий Ярош, напомнил Шарий.

"С другой стороны, реально ведется постоянный диалог Вашингтона и Москвы", – констатировал медиаэксперт. По его оценке, диалог Бернса с Патрушевым и Нарышкиным был куда более продуктивным, нежели встреча госсекретаря Энтони Блинкена с Зеленским на полях климатического форума в Глазго.

Очевидно, что до последнего момента Киев ориентировался на вашингтонскую "силовую башню", но с какого-то момента начал противиться версии угрозы с российской границы. По мнению Шария, можно выдвинуть две версии такого поведения.

"Либо украинская сторона поняла, что ее банально используют" (но это маловероятно, ведь до того Зеленский и его режим не сопротивлялись такому использованию). "Либо они отрицают то, что утверждает американская сторона, для внутреннего пользования", – отметил Шарий.

С его точки зрения, дело в недавнем применении ВСУ турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе. По версии Запада, Россия начала концентрацию войск именно в ответ на этот инцидент. "Если на "внутреннем рынке" поймут, что РФ готова на нападение из-за одного удара нашего "великого" "Байрактара", то начнутся призывы вообще держать "Байрактары" на земле", – отметил Шарий. Киевской власти сейчас выгоднее публично не соглашаться с США, дабы доказать украинскому населению, что "на самом деле" Россия никак не отреагировала на удар беспилотника.

Похожую версию в беседе с газетой ВЗГЛЯД высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. "Видимо, в киевском руководстве заявили американцам: дайте нам карт-бланш на "карабахский вариант" в Донбассе с массированным использованием беспилотников, – отметил он. – Можно допустить, что в Вашингтоне дали такой карт-бланш, украинцы начали планировать. Планы, которые осуществляет украинское военное командование, становятся быстрее известны в Кремле, чем в администрации украинского президента. Поэтому в России предприняли определенные меры в смысле перемещения войск". Однако Киеву сейчас выгоднее объявить, что на украино-российской границе все спокойно.

Но то, что в данный момент украинская сторона отрицает факт "российской угрозы", связанной с Донбассом (от которой надо "защищать" Украину), отнюдь не означает, что Киев отказывается от агрессивных планов. Напомним, что в середине октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия.

После инцидента с "Байрактаром" и захвата украинскими военными села Старомарьевка, Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня. На Украине в ответ заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к "войне или серьезной провокации".

В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала – наблюдатели ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе опять оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. "В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта в Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ", – написала Захарова в своем Telegram, комментируя новый инцидент в Донбассе.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

Михаил Мошкин