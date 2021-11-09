Королевский флот останется без промежуточных ракет

Британский флот рискует остаться без относительно дешёвых противокорабельных ракет. Вчера, 7 ноября, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что ВМС Великобритании отказались от ранее объявленного плана закупки «временных» ракет.

На последнем заседании Специального комитета обороны старший офицер Королевского флота адмирал Энтони Дэвид Радакин объявил, что британский флот не будет закупать новые противокорабельные ракеты. Это обусловлено, прежде всего, большими затратами при относительно невысоких возможностях альтернативных боеприпасов.

Пуск ракеты Harpoon Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

«Мы приостановили то, что мы называем временной программой управляемого оружия класса «поверхность-поверхность». Мы согласны с тем, что будет разрыв, поскольку срок службы Harpoon подходит к концу, но мы должны обратиться к гиперзвуковому оружию и оружию, которое имеет дальность свыше 1000 км», — заявил Радакин.

Кроме того, под вопросом остаётся разработка перспективных противокорабельных ракет CVS401 Perseus, создаваемых совместно с Францией в рамках проекта FC/ASW. В сентябре 2021 года подписание Меморандума о взаимопонимании для продвижения проекта было отложено Францией в ответ на пакт AUKUS.

ВМС Великобритании указывают, что будут продлевать срок службы имеющихся ракет Harpoon, вкладывая средства в разработку новых гиперзвуковых ракет. Кроме того, британский флот может закупить новую противокорабельную версию ракет Tomahawk.