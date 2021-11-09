«Подготовленные американцами военные идут на службу в ИГИЛ*»

Как радикальные джихадисты стали главными противниками талибов* в Афганистане

Боевики ИГИЛ* активизировали свою деятельность в Афганистане. Они регулярно нападают на представителей взявшего власть движения «Талибан»*, вербуют сторонников на границе с Таджикистаном, их ряды, по некоторым данным, пополняют военные и сотрудники спецслужб, работавших на бывшее проамериканское правительство. Может ли ИГИЛ захватить власть в стране и удержат ли ее талибы - в материале «Газеты.Ru»

После прихода к власти в Афганистане талибов (организация запрещена в России), представители ИГИЛ (организация запрещена в России) осуществили серию терактов и диверсий против правительства - последней была атака на военный госпиталь в Кабуле. Группа боевиков проникла в здание медучреждения и устроила там стрельбу. По данным ряда западных СМИ, в результате атаки погиб один из командующих силами талибов в Кабуле Хамдулла Мохлис. В самом «Талибане» его гибель отрицают.

Теракт в Кабуле поставил под сомнение способность «Талибана» контролировать ситуацию в стране, считает востоковед, организатор мусульманской научной онлайн-конференции Islamic Youth Мир-Али Аскеров.

«Теракт несомненно нанес имиджевый урон «Талибану». Атака стала поводом говорить о том, насколько талибы и их правительство контролируют обстановку в стране. Вместе с тем я бы не ограничивался только этой атакой, а рассмотрел бы ее вкупе с остальными событиям, другими примерами активности ИГИЛ в Афганистане», - рассказал «Газете.Ru» Мир-Али Аскеров.

По его словам, речь идет о терактах в шиитских мечетях страны и периодических нападениях на военные и гражданские объекты. Все это говорит о том, что ИГ сейчас очень активно, резюмирует Аскеров.

При этом американская газета Wall Street Journal сообщала, что бывшие военнослужащие и сотрудники спецслужб и полиции присоединяются к джихадистам.

«Подготовленные американцами военные и другие силовики идут на службу в ИГИЛ. Они могли бы присоединиться к любому вооруженному сопротивлению талибам, но на данный момент ИГИЛ является единственной альтернативой»,

- рассказал газете экс-глава Управления национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль.

Ранее стало известно, что ИГИЛ активно занимается вербовкой новых членов в северных и восточных регионах Афганистана. Север страны граничит с Таджикистаном, который входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Военный эксперт, политолог Иван Коновалов, неоднократно бывавший в Афганистане и Таджикистане, обратил внимание на то, что ни одно из правительств Афганистана за всю его историю не было способно обеспечить безопасность в масштабах всей страны.

«Талибы в этом смысле не стали исключением. Было с самого начала ясно, что им также не удастся взять под контроль все государство. Следует помнить закон афганской войны - никто не может победить, никто не имеет достаточно сил, чтобы подавить всех противников, но все имеют достаточно сил, чтобы защититься от подобной попытки», - заявил эксперт.

По его мнению, кроме центробежных тенденций активизации ИГИЛ также способствует сам театр военных действий - горная, труднодоступная местность, где небольшое подразделение может вести боевые действия против целой дивизии в течение нескольких месяцев.

Другой проблемой, которая усугубляет положение талибов, стала внутренняя разобщенность в самом «Талибане», считает профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.

«В «Талибане» есть более умеренные группы, с которыми поддерживает связь и выстраивает контакты Москва, но есть более радикальные группы, связанные уже с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России). Если «Талибан» не дистанцируется, как и обещал Москве, от «Джамаат Ансаруллах» (организация запрещена в России) и «Исламского движения Узбекистана (организация запрещена в России)» сбалансировать ситуацию в стране им не удастся», - убежден Андрей Казанцев.

При этом эксперты ставят под сомнение способность ИГИЛ захватить власть не только во всем Афганистане, но даже в отдельно взятой провинции. «Провинция на востоке страны Нангархар считается, пожалуй, самой нелояльной Кабулу и талибам, поскольку ее жители разделяют салафитские позиции. Они наиболее близки ИГИЛ. Здесь джихадисты пополняют свои ряды, могут в известной степени влиять на население. Но даже здесь сценарий захвата всей провинции не представляется реалистичным», - считает Аскеров.

«У ИГИЛ сейчас нет достаточной поддержки в Афганистане, чтобы их действия приняли более масштабный характер. С другой стороны, они стали серьезным игроком. Подавить их у «Талибана» сил нет. Договариваться с джихадистами, как показала практика, тоже бессмысленно. У них слишком много фундаментальных религиозно-политических противоречий. Ситуация для всех патовая»,

- добавляет Коновалов.

Вместе с тем, по словам эксперта, многое будет зависеть от того, как страна переживет эту зиму и что будет весной, ведь стране угрожает «страшный голод».

Об этом, в частности, предупреждают сотрудники Всемирной продовольственной программы ООН. «В Афганистане сейчас один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире, если не самый худший. Дело идет к катастрофе», - заявил исполнительный директор программы Дэвид Бизли.

Юрий Соколов