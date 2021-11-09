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Военно-промышленный курьер

Турция не планирует портить отношения с Россией ради Киева

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Источник изображения: vpk-news.ru

После применения Украиной беспилотников «Байрактар» в конфликте на Донбассе Россия призвала «задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим».

В МИД Турции считают, что проданное вооружение перестает иметь отношение к стране-производителю. Между тем, Анкара и Киев сообщили о планах локализовать производство «Байрактаров» на украинской территории в ближайшие месяцы. 

Представляет ли турецкое руководство «красную черту» в этом вопросе, за которой их ждет ухудшение отношений с Россией, и готовы ли они пойти на него ради Украины, в интервью «Евразия.Эксперт» оценил заведующий кафедрой государственного управления Факультета экономических и административных наук Университета Едитепе (Турция) Дениз Танси.

Он сказал, что ответ министра иностранных дел Турции естественен, потому что Турция не планирует портить отношения с Россией. Кроме того, действия Турции не нацелены против России. Как и другие, Турция продает оружие, в том числе беспилотные летательные аппараты, в разные страны. Но если рассматривать ситуацию как проведение Турцией антироссийской политики, мы должны поставить под сомнение всю торговлю оружием в мире.

Турция ведет обособленную политику, в том смысле, что у нее одновременно есть и положительные и отрицательные отношения со странами. Например, у нас с Россией общий подход к некоторым вопросам, но есть и противоречия. Эпоха холодной войны прошла. Блоков больше нет. Таким образом, в отношениях Турции с Украиной не все моменты позитивные. Политические позиции могут совпадать или расходиться, и в таком контексте Россия не должна воспринимать это как угрозу.

Турция является союзником США, членом НАТО, но может приобретать С 400 у России. Сотрудничество с Россией заключает в себе большой потенциал. У нас по-прежнему есть проекты в сфере мирного атома – электростанция в Аккую, сотрудничество в сфере инвестиций в туризм и экономику. Политика Киева связана с ее интересами, но Турция не определяет эту политику. Хотя у нее тесные отношения с Украиной, эти отношения не нацелены против России или какой-либо другой страны.

По его словам, Турция предпочитает не вмешиваться в украинско-российский конфликт. Поэтому министр иностранных дел Турции настаивает на том, чтобы не говорить слово «турецкий» об украинском оружии.

Турция сохранит свою линию поведения, и если украинские СМИ используют этот дискурс, им может требоваться поддержка других государств.

Но позиция Турции правильная, если она хочет сохранять равновесие. Она может показаться хрупкой, но чтобы понять позицию Турции, необходимо понять исторический процесс. География научила нас сохранять баланс между региональными и глобальными державами.

Эксперт также считает, что Турция откажется от отношений с Россией ради Украины. Это очевидно. С другой стороны, у Турции теплые отношения с Украиной. В этом контексте необходимо учитывать все факторы. Но если продажами турецких беспилотных летательных аппаратов будут манипулировать, Турция может пересмотреть позиции,пишет «Евразия.Эксперт».

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