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РИА Новости

Украина получит два американских быстроходных патрульных катера

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Патрульные катера MKVI
Патрульные катера MKVI.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

МОСКВА, 8 ноября/ Радио Sputnik. Вашингтон передаст Киеву два быстроходных катера береговой охраны типа Island, сообщило американское посольство на Украине.

"Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость военно-морских сил Украины с НАТО", – говорится в сообщении.

Ранее Украина уже получила два таких катера.

В октябре политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США продолжить поддержку Украины.

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Страны
Россия
США
Украина
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