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Российская газета

В Калининграде спустили на воду фрегат для военно-морских сил Индии

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Источник изображения: Пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"

На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде состоялась торжественная церемония имянаречения и спуска на воду фрегата Tushil. Это первый из двух кораблей проекта 11356, строящихся на заводе по заказу Индии.

Фрегат проекта 11356 был заложен на "Янтаре" в 2013 году под названием "Адмирал Бутаков" по заказу Минобороны РФ, рассказали в пресс-службе завода. Позже его строительство было приостановлено. Продолжилось оно после того, как Россия и Индия в 2016 году заключили межправительственное соглашение о достройке двух кораблей этого проекта для индийских ВМС.

Посол Индии в России Венкатеш Варма, принимавший участие в церемонии, подчеркнул, что эти корабли являются свидетельством многолетней дружбы, а также результатом длительного военного сотрудничества и отражают стратегические отношения между двумя странами.

- Мы высоко ценим доверие индийского заказчика, который принял решение продолжить строительство фрегатов проекта 11356 на "Янтаре", - отметил генеральный директор ПСЗ "Янтарь" Илья Самарин.

В спуске фрегата на воду участвовали две крестные матери. Супруга посла госпожа Датла Видья Варма по индийской традиции, нарекая корабль именем, разбила о его форштевень кокосовый орех. С российской стороны бутылку шампанского о борт корабля разбила ведущий инженер-технолог завода Наталья Паламарчук. Затем Tushil был перемещен в плавучий док для спуска на воду.

На втором корабле этого проекта - Tamala - завершается стапельный этап строительства. Он планируется к спуску на воду в начале следующего года. Передача заказчику двух фрегатов должна состояться в 2023 году, согласно условиям контракта.

Ранее, в 2012-13 годах на калининградском заводе для индийских ВМС были построены три фрегата проекта 11356: "Тэг", "Таркаш" и "Триканд". На них тогда впервые был установлен ракетный комплекс "БраМос" - продукт успешной интеграции технологических возможностей России и Индии.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
1135 Буревестник
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