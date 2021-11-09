"Вертолеты России" планируют до 2025 года произвести и поставить более тысячи вертолетов

Первый построенный для министерства внутренних дел Республики Сербской (Босния и Герцеговина) вертолет "Ансат" в медицинской комплектации производства АО "Казанский вертолетный завод" (в составе АО "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех).

Глава холдинга Андрей Богинский отметил, что при этом доля гражданской продукции компании превысит 50%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" до 2025 года планирует произвести и поставить более 1,1 тыс. вертолетов, при этом доля гражданской продукции компании превысит 50%. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1 100 вертолетов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%", - отметил он.

Пи этом Богинский уточнил, что компания также планирует существенно улучшить финансовые результаты к 2030 году. "Чтобы удерживать лидирующие позиции в мире, мы стремимся к 2030 году достичь показателей роста производительности и выручки в три раза по сравнению с 2020 годом, а консолидированной прибыли - в четыре. Это показатели к 2030 году", - сказал он.

Богинский сообщил, что "Вертолеты России" могут производить около 360 машин ежегодно.

"Благодаря государству наши мощности сегодня составляют порядка 360 вертолетов в год, мы можем производить", - сказал Богинский.

По его словам, предприятия холдинга располагаются на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Центральной России и в Калининграде. В холдинге работают более 38 тыс. сотрудников.

"Вы уже упомянули, что более 8 тыс. вертолетов сегодня эксплуатируется гражданских и военных как в Российской Федерации, так и в мире. Более 430 эксплуатантов есть", - отметил Богинский.

По итогам 2020 года компания получила чистую прибыль в объеме 12,5 млрд рублей.