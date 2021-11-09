Войти
ТАСС

"Вертолеты России" планируют до 2025 года произвести и поставить более тысячи вертолетов

349
0
0
Первый построенный для министерства внутренних дел Республики Сербской (Босния и Герцеговина) вертолет "Ансат" в медицинской комплектации производства АО "Казанский вертолетный завод" (в составе АО "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех)
Первый построенный для министерства внутренних дел Республики Сербской (Босния и Герцеговина) вертолет "Ансат" в медицинской комплектации производства АО "Казанский вертолетный завод" (в составе АО "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех).
Источник изображения: АО "Вертолеты России"

Глава холдинга Андрей Богинский отметил, что при этом доля гражданской продукции компании превысит 50%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" до 2025 года планирует произвести и поставить более 1,1 тыс. вертолетов, при этом доля гражданской продукции компании превысит 50%. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1 100 вертолетов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%", - отметил он.

Пи этом Богинский уточнил, что компания также планирует существенно улучшить финансовые результаты к 2030 году. "Чтобы удерживать лидирующие позиции в мире, мы стремимся к 2030 году достичь показателей роста производительности и выручки в три раза по сравнению с 2020 годом, а консолидированной прибыли - в четыре. Это показатели к 2030 году", - сказал он.

Богинский сообщил, что "Вертолеты России" могут производить около 360 машин ежегодно.

"Благодаря государству наши мощности сегодня составляют порядка 360 вертолетов в год, мы можем производить", - сказал Богинский.

По его словам, предприятия холдинга располагаются на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Центральной России и в Калининграде. В холдинге работают более 38 тыс. сотрудников.

"Вы уже упомянули, что более 8 тыс. вертолетов сегодня эксплуатируется гражданских и военных как в Российской Федерации, так и в мире. Более 430 эксплуатантов есть", - отметил Богинский.

По итогам 2020 года компания получила чистую прибыль в объеме 12,5 млрд рублей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
16.09.2019
Ставка на лидерство
29.08.2013
Есть контракт
23.08.2013
Вертолетостроение получит 36 млрд рублей
31.08.2011
Разговор с премьером о вертолетах и двигателях
24.08.2009
МАКС-2009: три дня для бизнеса - успех налицо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.11 05:52
  • 154
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 01:11
  • 3
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 09.11 00:59
  • 64
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 08.11 22:28
  • 12
Офицер США Харрингтон: нарушение конвенции Монтре поможет бороться с Россией в Черном море
  • 08.11 21:12
  • 4
Борисов сообщил о смерти многих генконструкторов "оборонки" от коронавируса
  • 08.11 21:09
  • 2
Перекрестные полёты решат проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС - NASA
  • 08.11 20:17
  • 45
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 17:40
  • 4
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 08.11 17:11
  • 1
Тихоокеанский флот до 2027 года пополнится 12 корветами - главком ВМФ России
  • 08.11 16:49
  • 139
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 08.11 13:03
  • 13
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 08.11 11:23
  • 1
Турция заказала 30 двигателей АИ-450Т для 15 БЛА Akinci на "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"
  • 08.11 09:19
  • 6
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 08.11 08:49
  • 1
Российский физик рассказал о способном победить турецкий дрон Bayraktar оружии
  • 08.11 08:24
  • 1
"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией