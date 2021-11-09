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Российская газета

Путину доложили о работе над китайским вертолетом

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Источник изображения: rg.ru

Президент выслушал доклад гендиректора холдинга "Вертолеты России". Андрей Богинский рассказал о работе с КНР над тяжелым вертолетом. "В 2008 году началось обсуждение этого проекта с нашими китайскими товарищами", - сообщил глава холдинга. "Тяжелого вертолета?" - уточнил Владимир Путин.

"Вертолет, да", - ответил собеседник и напомнил, что еще в 2016 году во время визита Путина в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня этого года был подписан контракт, сказал он.

"Мы будем разрабатывать только часть агрегатов - это будет трансмиссия, рулевой винт и противообледенительная система, плюс накачка ресурса для этого вертолета", - уточнил докладчик. "Проект достаточно большой, примерно на 13 лет", - сообщил он.


Кира Латухина

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Вертолеты России
Персоны
Путин Владимир
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