ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Расчеты С-300 российской военной базы в Таджикистане отразили условный ракетный удар в ходе учения, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

"Боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 отразили воздушный удар противника по объектам 201-й военной базы, поразив условную крылатую ракету в ходе учения, завершившегося в Таджикистане", - говорится в сообщении.

ЦВО уточняет, что для уничтожения воздушной цели, имитирующей крылатую ракету, были подняты по тревоге и приведены в боевую готовность расчеты ЗРС С-300. Специалисты противовоздушной обороны выполнили поиск, обнаружение и захват цели на сопровождение, а также произвели по ней электронные пуски зенитных управляемых ракет. В результате учения боевые расчеты С-300 поразили воздушную цель на безопасном расстоянии.

Кроме того, в рамках тактического учения, в котором было задействовано около 200 военнослужащих, боевые расчеты отработали нормативы по перезарядке ЗРС С-300, оборудованию боевых позиций, подразделения охраны и обороны 201-й военной базы отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп на районы дислокации подразделений, отмечает ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.