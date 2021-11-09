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РИА Новости

Россия подписала 13-летний контракт на участие в создании новейшего китайского вертолета

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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский во время встреч
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский во время встреч.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 8 ноября/ Радио Sputnik. Россия подписала контракт на участие в создании новейшего тяжелого китайского вертолета. Соглашение было подписано 25 июня, но известно об этом стало в понедельник на встрече президента Владимира Путина с гендиректором компании "Вертолеты России" Андреем Богинским, передает РИА Новости.

Согласно контракту, который рассчитан на 13 лет, российская сторона возьмет на себя разработку трансмиссии, рулевого винта и противообледенительной системы боевой машины.

В целом, по словам Богинского, компания до 2025 года планирует произвести и продать в стране и за рубежом 1 100 вертолетов.

Ранее радио Sputnik рассказало о планах России экспортировать ударные вертолеты Ка-52М "Аллигатор".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Персоны
Путин Владимир
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