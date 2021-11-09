Россия подписала 13-летний контракт на участие в создании новейшего китайского вертолета

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский во время встреч.

МОСКВА, 8 ноября/ Радио Sputnik. Россия подписала контракт на участие в создании новейшего тяжелого китайского вертолета. Соглашение было подписано 25 июня, но известно об этом стало в понедельник на встрече президента Владимира Путина с гендиректором компании "Вертолеты России" Андреем Богинским, передает РИА Новости.

Согласно контракту, который рассчитан на 13 лет, российская сторона возьмет на себя разработку трансмиссии, рулевого винта и противообледенительной системы боевой машины.

В целом, по словам Богинского, компания до 2025 года планирует произвести и продать в стране и за рубежом 1 100 вертолетов.

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