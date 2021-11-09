Business Insider (США): Россия строит еще две ПЛАРБ и не дает покоя противникам

В августе Россия заложила еще две подводные лодки класса «Борей-А». Это новейший и самый современный в России класс атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, пишет автор. Пять строящихся лодок класса «Борей-А» показывают, что модернизация российских подводных лодок этого класса идет полным ходом.

В августе Россия начала строительство еще двух подводных лодок класса "Борей-А", и в церемонии закладки киля удаленно принял участие сам президент Владимир Путин.

Благодаря лодкам "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" общее количество строящихся подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса "Борей" выросло до пяти.

За четыре месяца до церемонии, где одновременно были заложены две дизель-электрические подводные лодки и два корвета, ВМФ России объявил о грядущем выводе из эксплуатации "Екатеринбурга", одной из семи ПЛАРБ проекта "Дельфин" (По классификации НАТО Delta IV).

С момента ввода в строй своей первой ПЛАРБ в 1960 году Советский Союз и его преемница Россия сменили пять классов "бумеров" (так на американском военном сленге называются ПЛАРБ, - Прим. ИноСМИ), причем некоторые из них даже обросли собственными подклассами.

События этого года показывают, что Россия полным ходом ведет модернизацию своего флота ПЛАРБ, чего давно опасались ее соперники.

Первый блин

Первыми ПЛАРБ на вооружение ВМФ СССР стали лодки проекта 658 (По классификации НАТО Hotel). С 1958 по 1962 год по образцу первых в Советском Союзе атомных подводных лодок проекта 627 "Кит" (по классификации НАТО November) их было построено восемь.

ПЛАРБ проекта 658 имели тупой нос и выдвинутый вперед обтекатель рубки. Единственным их вооружением были три ракеты, размещенные в пусковых установках прямо за обтекателем, - как и на более ранних дизель-электрических лодках с баллистическими ракетами ВМФ СССР.

Первоначально они комплектовались баллистическими ракетами Р-13, которые могли запускаться лишь при всплытии подлодки. Благодаря последующей модернизации стартовых систем подводные лодки проекта 658 получили Р-21 - первую советскую БРПЛ с подводным стартом.

Подводные лодки проекта 658 строились в спешке, чтобы не отставать от ВМС США, которые в 1954 году получили первую в мире АПЛ "Наутилус" (Nautilus).

Судьба флагманской лодки К-19 выдалась сложной.

В 1961 году во время задания в Северной Атлантике произошла авария в контуре охлаждения, которая чуть было не кончилась полным расплавлением реактора. Двадцать два моряка получили смертельную дозу радиации, устраняя утечку. Восемь умерли в течение недели, остальные 14 - в последующие два года. В 1969 году К-19 получила повреждения при столкновении с американской подводной лодкой "Гато" (Gato). В 1972 году на ней случилось два пожара, первый из которых унес жизни 28 моряков.

Все лодки проекта 658 были выведены из эксплуатации в период с 1987 по 1991 год.

Проект 667А "Навага"

Преемник проекта 658 оказался куда способнее. Подводные лодки проекта 667А "Навага" (по классификации НАТО Yankee) получили новую конструкцию с профилированным корпусом, чтобы свести к минимуму сопротивление. Всего с 1964 по 1974 год были построены 34 лодки.

Каждая имела по шесть торпедных аппаратов и 16 пусковых устройств для более новых БРПЛ Р-27. В 1977 году одна лодка класса "Навага", К-140, была преобразована в испытательную платформу для более крупных БРПЛ. Она имела 12 ракетных шахт и получила обозначение "Навага-М" (по классификации НАТО Yankee II).

Благодаря "Навагам" Советский Союз получил первую надежную платформу для ядерного патрулирования в непосредственной близости от территориальных вод соперников по НАТО.

Но не обошлось и без неудач. В 1986 году в ракетную шахту на борту К-219 просочилась морская вода и, смешавшись с ракетным топливом, повлекла за собой взрыв. Погибли четыре моряка погибли, а лодка затонула при буксировке на территорию СССР.

В период с 1979 по 1994 год ракетные шахты на всех лодках класса "Навага" были выведены из строя для соблюдения ряда соглашений о контроле над вооружениями. Многие из лодок были переоборудованы для других целей - получив разведывательное оборудование, крылатые ракеты или став ударными подлодками.

К 1995 году все лодки класса "Навага" были списаны.

"Дельты" и "Акула"

В 1972 году ВМФ СССР ввел в строй первые ПЛАРБ класса "Дельта" (по классификации НАТО соответствует четырем типам советских подлодок - "Мурена", "Мурена-М", "Кальмар" и "Дельфин"). Лодки класса "Дельта" десятилетиями составляли костяк советского и российского флота ПЛАРБ.

Всего было построено 43 лодки: 18 "Мурен", четыре "Мурены-М", 14 "Кальмаров" и семь "Дельфинов". Первые 18 лодок несли лишь по 12 БРПЛ, остальные - уже по 16.

Вооруженные ракетами семейства Р-29 "Высота" дальностью действия от 6 400 до 8 000 километров и разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением боеголовок на цели (MIRV), лодки класса "Дельта" имели огромное преимущество над предшественниками: они могли патрулировать намного дальше от рубежей НАТО, оставаясь при этом эффективным средством сдерживания. Особенно это касается глубин Заполярья.

Однако развитие советских ПЛАРБ на "Дельтах" не остановилось. Последние шесть советских ПЛАРБ класса "Акула" (по классификации НАТО Typhoon) - крупнейшие за всю историю.

Каждая из "Акул" советского ответа классу "Огайо" ВМС США имела водоизмещение до 48 000 тонн - как иные линкоры времен Второй мировой войны. Они были настолько велики, что имели сауну, бассейн и тренажерный зал. А автономности плавания хватало на 120 дней.

Одна "Акула", вооруженная 20 БРПЛ Р-39 с 10 головными частями каждая, могла запустить до 200 ядерных боеголовок по целям на расстоянии свыше 8 000 километров.

Их огромный размер нужен был не только для устрашения. Рассчитанные в первую очередь для патрулирования в Арктике, "Акулы" должны были в нужный момент пробить толстый лед. Их предшественникам - "Дельтам" и "Навагам" - приходилось для всплытия отыскивать участки более тонкого льда.

С распадом СССР в 1990-х годах "Дельты" и "Акулы" стали слишком дорогими в обслуживании, и многие были списаны.

На вооружении ВМФ России остаются семь "Дельфинов". Один из них, "Подмосковье", был переоборудован в подводную лодку особого назначения в 2016 году и выполняет разведывательные задачи. Кроме того, до сих пор в строю одна "Акула" - "Дмитрий Донской".

Проект "Борей"

Первая лодка проекта 955 "Борей" "Юрий Долгорукий" была спроектирована во время холодной войны, однако ее строительство началось только в 1996 году, а спущена на воду она была лишь в 2013.

Каждая лодка проекта "Борей" имеет шесть торпедных аппаратов и 16 ракетных шахт для запуска новой БРПЛ РСМ-56 "Булава" дальностью полета более 8 000 километров. Каждая "Булава" может нести от шести до десяти разделяющихся головных частей индивидуального наведения с боевым зарядом от 100 до 150 килотонн.

Хотя они и уступают "Акулам" в размерах, "Бореи" считаются самыми продвинутыми ПЛАРБ за всю историю России. У них новая электроника и системы управления, а в действие приводятся с помощью насосного водометного движителя, благодаря чему намного тише предшественников.

Из-за изменений конструкции, внесенных во время задержки строительства, появился новый подкласс "Борей-А". Эти лодки немного больше и оснащены еще более продвинутыми технологиями.

Четыре "Борея" в настоящее время находятся на вооружении, пятая, "Князь Олег", проходит ходовые испытания - 21 октября состоялись испытательные пуски БРПЛ "Булава". К концу десятилетия ВМФ России планирует иметь на вооружении десять "Бореев".

Бенджамин Браймлоу (Benjamin Brimelow)