Войти
Российская газета

В учениях ОДКБ "Нерушимое братство-2021" участвуют 1800 человек

374
0
0
Источник изображения: Наталия Федосенко/ТАСС

Сегодня в Татарстане дан старт учениям с Миротворческими силами ОДКБ. Церемония открытия прошла на полигоне Казанского высшего танкового командного училища.

В учении под общим руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина принимают участие воинские контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, подразделения военной полиции, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования органов внутренних дел, национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Всего задействовано 1800 человек и 300 единиц техники.

В ходе практических маневров миротворческие силы отработают действия на блокпосту, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, штурм здания, занятого "боевиками", а также освобождение "заложников" и оказание помощи пострадавшим.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, обращаясь к участникам учения, сказал: "Востребованность миротворческого потенциала организации продиктована сложной международной обстановкой, как в различных регионах мира, так и в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ".

Он также отметил, что надо уметь пользоваться таким эффективным инструментом, как примирение конфликтующих сторон. Это сложно, но в этом заключается одна из важнейших задач совместных сил государств ОДКБ. Восстановление нормальной жизни там, где столкновение все-таки произошло, является важной составляющей системы коллективной безопасности ОДКБ.

Как сказал Анатолий Сидоров, в настоящее время Секретариатом ОДКБ совместно с Объединенным штабом и Департаментом операций по поддержанию мира ООН разрабатывается механизм регистрации миротворческих контингентов, сформированных на многонациональной основе, на базе координирующего государства. То есть решаются вопросы практического участия Коллективных миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях, проводимых по Мандату ООН.

Напомним, что на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября 2019 года в Бишкеке было решено активизировать совместные усилия на миротворческом направлении. В ОДКБ тогда заявили, что встраивание миротворческого потенциала организации в миротворческую деятельность ООН становится приоритетной задачей. Для воплощения этого решения в жизнь в этом году были внесены необходимые изменения в документы ОДКБ, предусматривающие формирование "сводных миротворческих контингентов" для последующего направления в одну из миротворческих миссий ООН.


Тимофей Борисов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
ОДКБ
ООН
Проекты
Военные учения
Похожие новости
09.11.2021
В Татарстане начались миротворческие учения стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2021"
09.11.2021
Учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021" стартовали в Казани
16.12.2019
Белорусы научат натовцев стрелять из танка
29.10.2018
Военные из пяти стран прибыли в Екатеринбург на учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2018"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.11 05:52
  • 154
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 01:11
  • 3
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 09.11 00:59
  • 64
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 08.11 22:28
  • 12
Офицер США Харрингтон: нарушение конвенции Монтре поможет бороться с Россией в Черном море
  • 08.11 21:12
  • 4
Борисов сообщил о смерти многих генконструкторов "оборонки" от коронавируса
  • 08.11 21:09
  • 2
Перекрестные полёты решат проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС - NASA
  • 08.11 20:17
  • 45
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 17:40
  • 4
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 08.11 17:11
  • 1
Тихоокеанский флот до 2027 года пополнится 12 корветами - главком ВМФ России
  • 08.11 16:49
  • 139
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 08.11 13:03
  • 13
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 08.11 11:23
  • 1
Турция заказала 30 двигателей АИ-450Т для 15 БЛА Akinci на "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"
  • 08.11 09:19
  • 6
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 08.11 08:49
  • 1
Российский физик рассказал о способном победить турецкий дрон Bayraktar оружии
  • 08.11 08:24
  • 1
"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией