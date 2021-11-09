Победитель конкурса "Лидеры России" создал частную космическую компанию

"Новый космос" займется созданием малых спутников

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Победитель одного из этапов конкурса "Лидеры России" Антон Алексеев создал новую частную космическую компанию, которая займется созданием малых спутников. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе конкурса.

"Победитель первого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - общественный советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев назначен генеральным директором вновь созданного акционерного общества "Корпорация по аэрокосмической деятельности "Новый космос", а финалист специализации "Финансы и технологии" Илья Бабенко занял должность первого заместителя генерального директора корпорации", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, корпорация будет развивать проекты космической и цифровой сфер. "АК "Новый космос" ставит своей миссией внесение значимого вклада в технологическое лидерство России и выстраивание профильного международного сотрудничества", - сообщил Алексеев, слова которого приводит пресс-служба.

"Мы ставим перед собой перспективные задачи по созданию малых космических аппаратов, созданию цифровых сервисов и платформ для исследовательских и образовательных проектов, а также по проведению научно-просветительских мероприятий по профильным тематикам для вовлечения молодежи и ученых в космическую и цифровую индустрии", - приводят "Лидеры России" слова Бабенко.

АНО "Россия - страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс "Лидеры России. Политика", всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал", конкурс "Твой ход", международный конкурс "Мой первый бизнес" и многие другие. Организация была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина.