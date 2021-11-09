"Хризантему-С" назвали кошмаром для вертолетов и беспилотников

Китайские СМИ восхитились универсальностью и мощью ПТРК "Хризантема-С".

По мнению Sohu, при освещении Парадов Победы в Москве "неприметному противотанковому 9П157-2 "Хризантема-С" уделялось не так много внимания". Издание решило исправить эту несправедливость и посвятило ПТРК основательную статью. Ее перевод опубликован на портале Иносми.

Акцент в ней делается на том, что российская армия применяет "Хризантему", как оборонительное оружие против танков. Между тем комплекс помимо бронетехники и инженерных укреплений может уничтожать боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Радиолокационная станция миллиметрового диапазона позволяет ему работать в любых погодных условиях. Батарея, состоящей всего из трех самоходных ПТРК даст отпор танковой роте в составе 14 машин, выкосив при этом большую часть машин.

В арсенале "Хризантемы" есть сверхзвуковые ракеты 9М123 с максимальной скоростью 1,2 Маха. Если более старая версия этого боеприпаса, оснащена только лазерной системой наведения, то новая модификация 9М123-2 работает еще и по радиолокационному каналу. А значит, ПТРК сможет достать танк и за дымовой завесой.

Тандемная кумулятивная боевая часть ракеты прошивает броню толщиной 1200 миллиметров. Для "Хризантемы" уязвимы все существующие ныне в мире модели танков. Дальность 9М123 достигает шести километров. Сопла по бокам обеспечивают вращение боеприпаса в полете, что делает его более точным. Комбинированный режим наведения - лазер и радиолуч позволяет одновременно поражать две цели.

Одна "Хризантема" располагает 16 ракетами серии 9М123. Заряжается ПТРК автоматически. Причем, развернуть пусковую установку и РЛС "Хризантема" может на ходу и в местности со сложным рельефом.

К минусам противотанкового комплекса издание относит невысокую боевую скорость - 5 километров в час, при которой возможен запуск ракет, а также подверженность РЛС помехам, которые создают деревья и кустарники.

Самоходный ПТРК "Хризантема-С" была разработана Коломенским КБ машиностроения в 1996 году для замены советского комплекса "Штурм-С". Но на вооружение его приняли в 2004 году. В 2016 году машину модернизировали, оснастив новым прицелом с лазерным дальномером, системой радиолокационного управления, лазерным каналом наведения, автоматической системой управления боем.

Олег Корякин (Казань)