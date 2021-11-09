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WarSpot

Китай построил «авианосец» в пустыне

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Источник изображения: warspot.ru

Китайцы учатся топить американские корабли. Вчера, 7 ноября, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что в пустыне Такла-Макан (Синьцзян-Уйгурский автономный район) появились макеты американского авианосца и эсминцев.

На спутниковых снимках компании Maxar Technologies показаны несколько объектов, имитирующих американские корабли. В частности, в пустыне обнаружена железнодорожная ветка, на которой находится подвижный макет корабля. Учитывая то, что все цели расположены на территории полигона, где китайские военные ранее неоднократно тестировали баллистические ракеты, об их предназначении догадаться несложно.

Макет американского авианосца в китайской пустыне

Источник изображения: usni.org

Ранее в уничтожении «американского авианосца» неоднократно упражнялся Иран. Поражение макетов позволяет противникам США оттачивать своё мастерство в уничтожении американских кораблей, а также тестировать новое вооружение.

Макет эсминца типа Arleigh Burke

Источник изображения: usni.org

Испытательный полигон в пустыне Такла-Макан

Источник изображения: usni.org

Подвижная платформа, имитирующая корабль

Источник изображения: usni.org

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
636.3
Авианосец
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