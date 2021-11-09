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ЦАМТО

ВВС Австралии получили очередную партию истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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Истребители F-35A ВВС Австралии
Истребители F-35A ВВС Австралии.
Источник изображения: defpost.com

ЦАМТО, 8 ноября. Командование ВВС Австралии сообщило о получении 5 ноября очередной партии из четырех многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2" корпорации Lockheed Martin.

Как сообщается в опубликованном в Twitter пресс-релизе, самолеты приземлись на авиабазе "Уильямстаун". Таким образом, на данный момент из США получен 41 заказанный F-35A.

Как ранее сообщал ЦАМТО, правительство Австралии приняло решение одобрить приобретение первой партии из 14 истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в ноябре 2009 года. Они заменят самолеты F/A-18A/B "Хорнет", которые планируется снять с вооружения к 2022 году.

Сборка самолетов для ВВС Австралии началась в 2011 году. Первая пара (AU-1 и AU-2) была передана в конце 2014 года и использовалась для подготовки австралийских пилотов, технического персонала и испытаний на авиабазе ВВС США "Льюк" (шт.Аризона). Именно эти самолеты первыми прибыли в Австралию для переоснащения 3-й авиаэскадрильи ВВС страны 10 декабря 2018 года. Вторая пара F-35A "Лайтнинг-2" прибыла в Австралию 8 апреля 2019 года.

Полная готовность парка F-35A ВВС Австралии к боевому применению запланирована на 2023 год. В общей сложности ВВС Австралии могут получить до 100 истребителей F-35A. На текущий момент военно-политическое руководство Австралии одобрило покупку 72 самолетов.

Покупка 72 новых истребителей в рамках этапов проекта AIR-6000 Phase 2A/2B, стоимость которой оценивается в 17 млрд. австр. долл., позволит сформировать три строевые и одну учебную эскадрилью. Они будут размещены на авиабазах "Уильямстаун" и "Тиндалл". Еще одна партия из 28 самолетов для оснащения четвертой строевой эскадрильи может быть закуплена позднее на этапе AIR-6000 Phase 2С для замены F/A-18F "Супер Хорнет".

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Страны
Австpалия
США
Продукция
F-18
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
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