Конфликт в Карабахе: дискуссия

В рамках конференции состоялась панельная дискуссия о конфликте в Карабахе. В обсуждении приняли участие: член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский; писатель, автор книги "Карабахская война 1991-1994" Мамед Велимамедов; глава департамента оборонных исследований Armenian Research & Development Institute, эксперт РСМД Леонид Нерсисян.

29 октября 2021 года в Москве состоялась четвёртая ежегодная конференция "Огарковские чтения", организатором которой выступает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Партнеры мероприятия - ГК "Ростех", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО "Объединенная судостроительная корпорация" и ПАО "Промсвязьбанк". Представляем вашему вниманию панельную дискуссию о конфликте в Карабахе. В обсуждении приняли участие: член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский; писатель, автор книги "Карабахская война 1991-1994" Мамед Велимамедов; глава департамента оборонных исследований Armenian Research & Development Institute, эксперт РСМД Леонид Нерсисян.