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В США теперь пытаются раскачать ситуацию в Приднестровье

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Источник изображения: vpk-news.ru

Присутствие российских военных в Приднестровье является незаконным, поэтому все вооруженные силы РФ должны быть выведены из региона.

Об этом заявил американский конгрессмен-демократ Уильям Китинг, сообщает RT.

Как отмечает издание, политик выпустил проект резолюции по случаю 30-летия независимости Молдовы. В документе отмечается, что США осуждают «незаконное присутствие Вооруженных сил России в Приднестровском регионе Молдовы».

«Палата представителей призывает вывести все силы и средства, принадлежащие российским службам безопасности или вооруженным силам, с суверенной территории Молдовы», — говорится в проекте резолюции.

Китинг подчеркнул, что в интересах США и союзников страны способствовать «демократическому управлению, энергетической безопасности и экономическому росту» в Молдове.

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Молдавия
Россия
США
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