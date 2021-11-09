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ТАСС

Корабли и авиация ЧФ отработали на учениях поиск и уничтожение подлодки в Черном море

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Малый противолодочный корабль проекта 1124М "Ейск" во время совместных учений Северного и Черноморского флотов
Малый противолодочный корабль проекта 1124М "Ейск" во время совместных учений Северного и Черноморского флотов.
Источник изображения: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В учениях были задействованы экипажи малых противолодочных кораблей "Ейск" и "Касимов" в составе корабельной поисковой ударной группы во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолета Ка-27М

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей и вертолетчики Черноморского флота (ЧФ) во время учений выполнили поиск подводной лодки в Черном море и отработали ее уничтожение, сообщили в понедельник в пресс-службы флота.

"Экипажи малых противолодочных кораблей "Ейск" и "Касимов" Черноморского флота в составе корабельной поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолета Ка-27М. В ходе учения экипажи кораблей, используя собственные данные и данные о подводной лодке от противолодочного вертолета, осуществили поиск и слежение за подводной лодкой, а также атаковали подводную цель, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение", - сообщили на флоте.

Кроме того, в ходе поиска подлодки экипажи кораблей выполнили задачи противовоздушной обороны корабельной ударной группы на переходе морем с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели. Учение прошло в одном из морских полигонов в акватории Черного моря в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Уточняется, что роль субмарины условного противника выполняла одна из подводных лодок ЧФ.

На данный момент в Черном море находятся два корабля ВМС США - флагманский командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, за действиями которых следят силы и средства Черноморского флота. Ранее Шестой флот США сообщил, что корабли направились в Черное море для проведения совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Ка-27М
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
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