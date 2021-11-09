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Беларусь рассчитывает в 2022 году получить эскадрилью вертолетов Ми-35П

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Ми-35П
Ми-35П.
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

ЦАМТО, 8 ноября. Беларусь рассчитывает в 2022 году получить эскадрилью российских ударных вертолетов Ми-35П, сообщает Sрutnik Беларусь со ссылкой на белорусский телеканал СТВ.

"Где-то к середине следующего года мы увидим новый вертолет", – сказал в эфире телеканала первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король.

Как уточнили в рамках телеэфира, это будет эскадрилья ударных вертолетов Ми-35П.

И.Король также отметил, что недавно республика получила один батальонный комплект БТР-82А, который поступил на вооружение в 120-ю механизированную бригаду.

"В ближайший месяц поступит второй батальонный комплект такой же современной техники, он поступит в 6-ю механизированную бригаду", – сообщил он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с Россией согласованы поставки вооружения республике до 2025 года, на сумму свыше миллиарда долларов, отмечает Sрutnik Беларусь.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Ми-35
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