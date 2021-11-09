К 2030 году в РФ планируется полностью обновить систему предупреждения о нападении

В состав принципиально нового противоракетного экрана страны, работа над которым идет в России, войдут не только радары, сообщающие о начале атаки.

В него также включат РЛС, которые «видят» воздушную обстановку на несколько тысяч километров, - так называемые загоризонтные станции.

Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, планируется, что полностью обновленная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будет развернута к 2030 году. Сейчас она покрывает всю территорию России, но к 2030-му возможности СПРН должны радикально возрасти. Она поможет парировать удары, нанесенные с помощью систем вооружения, которые сегодня только создаются.

В настоящее время прорабатывается план работ по модернизации системы предупреждения о ракетном нападении — согласовываются как сроки, так и комплексы, которые войдут в СПРН.

По словам собеседников издания, ожидается, что работы будут выполнены до 2030 года. Речь как о развертывании принципиально новых радиолокационных станций в двух субъектах Российской Федерации, так и о глубокой модернизации нескольких уже существующих и стоящих на боевом дежурстве радиолокационных комплексов.

Ранее Минобороны сообщало, что в прошлом году дежурными средствами российской СПРН были зафиксированы более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, а также ракет космического назначения. Всего же за полвека существования этой системы вовремя идентифицированы несколько тысяч таких событий.