Войти
Военно-промышленный курьер

К 2030 году в РФ планируется полностью обновить систему предупреждения о нападении

409
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В состав принципиально нового противоракетного экрана страны, работа над которым идет в России, войдут не только радары, сообщающие о начале атаки.

В него также включат РЛС, которые «видят» воздушную обстановку на несколько тысяч километров, - так называемые загоризонтные станции. 

Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, планируется, что полностью обновленная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будет развернута к 2030 году. Сейчас она покрывает всю территорию России, но к 2030-му возможности СПРН должны радикально возрасти. Она поможет парировать удары, нанесенные с помощью систем вооружения, которые сегодня только создаются.

В настоящее время прорабатывается план работ по модернизации системы предупреждения о ракетном нападении — согласовываются как сроки, так и комплексы, которые войдут в СПРН.

По словам собеседников издания, ожидается, что работы будут выполнены до 2030 года. Речь как о развертывании принципиально новых радиолокационных станций в двух субъектах Российской Федерации, так и о глубокой модернизации нескольких уже существующих и стоящих на боевом дежурстве радиолокационных комплексов.

Ранее Минобороны сообщало, что в прошлом году дежурными средствами российской СПРН были зафиксированы более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, а также ракет космического назначения. Всего же за полвека существования этой системы вовремя идентифицированы несколько тысяч таких событий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
СПРН
Похожие новости
31.10.2019
Развернули "Подсолнухи": Россия прикрылась РЛС с трех направлений
07.03.2012
Роль статиста не для России
02.03.2012
... И Гренландия видна
01.03.2012
Новейшую РЛС под Калининградом введут в строй в 2014 году - Рогозин
28.02.2011
Две военных пятилетки
07.12.2007
ВВС Индии намерены модернизировать истребители "Мираж-2000" до стандарта пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.11 05:52
  • 154
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 01:11
  • 3
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 09.11 00:59
  • 64
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 08.11 22:28
  • 12
Офицер США Харрингтон: нарушение конвенции Монтре поможет бороться с Россией в Черном море
  • 08.11 21:12
  • 4
Борисов сообщил о смерти многих генконструкторов "оборонки" от коронавируса
  • 08.11 21:09
  • 2
Перекрестные полёты решат проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС - NASA
  • 08.11 20:17
  • 45
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 17:40
  • 4
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 08.11 17:11
  • 1
Тихоокеанский флот до 2027 года пополнится 12 корветами - главком ВМФ России
  • 08.11 16:49
  • 139
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 08.11 13:03
  • 13
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 08.11 11:23
  • 1
Турция заказала 30 двигателей АИ-450Т для 15 БЛА Akinci на "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"
  • 08.11 09:19
  • 6
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 08.11 08:49
  • 1
Российский физик рассказал о способном победить турецкий дрон Bayraktar оружии
  • 08.11 08:24
  • 1
"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией