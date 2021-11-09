База РФ в Таджикистане получит первые танки Т-72Б3М в ноябре

Екатеринбург. 8 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база получит в ноябре первую партию модернизированных танков Т-72Б3М, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

"Продолжаем наращивание боевого потенциала соединения. До конца текущего года 201-я военная база обновит свой парк боевых машин, получив 30 улучшенных танков Т-72Б3М. Первые эшелоны с техникой ожидаем уже в ноябре", - сказал он после церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас Центр 2021".

Всего, по его данным, в текущем году 201-я военная база получит более 60 единиц современного вооружения.

Командующий ЦВО также сообщил, что мотострелковые батальоны базы перевооружены на БТР-82А и модернизированные БМП-2М, зенитные подразделения базы - с переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла" на более современные и всепогодные комплексы "Верба". Кроме того, 201-я военная база получила противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, а также технику для служб тылового и технического обеспечения.

"Проведенный комплекс мероприятий позволил значительно усилить боевую мощь соединения. Личный состав поддерживает высокий уровень боеготовности и готов реагировать на любые угрозы в Центрально-Азиатском регионе", - подчеркнул Лапин.

Ранее сообщалось, что российскую военную базу в Таджикистане усиливают новым вооружением на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Кроме того, этим летом и осенью Россия провела на полигонах в Таджикистане вблизи афганской границы несколько учений. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, также была задействована военная техника. Основу российского контингента на учениях составили подразделения 201-й базы. На учениях, в частности, была отработана локализация приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию одного из государств боевиков международных террористических организаций.

201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.