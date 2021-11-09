Воздушная война в Анголе: «Миражи» против МиГов (Binkov's Battlegrounds, Хорватия)

Во время гражданской войны в Анголе, длившейся десятилетия, в воздушных боях были задействованы МиГи и французские «Миражи». По словам южноафриканских военных, их ВВС избегали МиГ-23 и даже прекращали воздушные операции, если узнавали об участии советских самолетов.

Сентябрь 1987 года. Южноафриканские истребители Mirage F1 летят в небе над южной Анголой, а над ними - пара МиГ-23, пилотируемых кубинскими пилотами и сопровождающих ангольские вертолеты. План заключается в том, чтобы резко набрать высоту и внезапно атаковать МиГи снизу, но на свою беду самолеты вступают в ближний маневренный воздушный бой с летящими во все стороны ракетами. Это история о том, как пилоты кубинских военно-воздушных и сухопутных сил оказались втянуты в войну против южноафриканских сил по ту сторону Атлантики. Не совсем ожидаемая ситуация, но ведь история может принимать довольно странные формы.

Подобного рода ближние бои были, разумеется, частью куда более сложного и масштабного конфликта, в котором мы сейчас попробуем разобраться и увидим, как кубинские самолеты сражались с южноафриканскими.

В ходе Первой мировой войны Германия потеряла свои колонии, а Южная Африка получила контроль над Намибией, которая в то время называлась Юго-западной Африкой. Вместе с расположенной чуть севернее контролировавшейся Португалией Анголой она многие десятилетия вела борьбу за независимость. Появилось множество националистических движений и политический партий.

Крупные державы, такие как США и СССР, использовали этот регион для ведения марионеточных войн, оказывая помощь разным сторонам. В 60-х одна из сильнейших партий Анголы получила помощь от Кубы благодаря дружеским отношениям между их лидерами. Вероятно, ангольская борьба с португальцами напомнила кубинцам их собственную борьбу против репрессивного правительства в 50-е. Ангола в итоге получила независимость от Португалии, но практически сразу после этого скатилась в состояние гражданской войны. Помимо вмешательства сверхдержав, вовлеченными оставались и кубинские силы.

Южная Африка чувствовала, что ее власть над территориями Намибии дестабилизирована, граница между ней и Анголой была охвачена боями. В Намибии сторонники независимости часто использовали Анголу для размещения своих баз, а Южная Африка совершала периодические набеги на территорию Анголы с целью зачистки этих баз. Южноафриканские истребители "Мираж" часто участвовали в операциях в небе над Анголой, как и пилотируемые кубинцами МиГи. Однако до ноября 1981 года непосредственного контакта между ними в воздухе не было.

Существуют две слегка отличающихся версии того сражения. По словам южноафриканской стороны, пара самолетов МиГ-21, летевших под ангольским флагом, но пилотировавшаяся кубинцами и получавшая указания на испанском языке, выполняла задачу по обороне боевого воздушного патрулирования вблизи границы между Анголой и Намибией. Южноафриканские наземные радары сумели отследить МиГи, и для перехвата отправили пару истребителей Mirage F1.

Кубинская же сторона утверждает, что Mirage F1представляли собой поддержку миссии вторжения в Анголу, а МиГи были отправлены для их перехвата. Служба наземного контроля сумела указать им направление так, что они напали на Mirage F1 сзади. Последние начали маневрировать, однако внезапно позади МиГов возникла еще пара Mirage F1.

С этого момента две версии событий перестают отличаться. Майор Ранкин, который пилотировал один из Mirage F1, не мог захватить целью МиГи. Он подобрался достаточно близко, чтобы наконец сбить один из них. Второму же удалось скрыться.

Спустя год другая пара самолетов Mirage F1 сопровождала разведчик над южной Анголой. На перехват ему отправили пару МиГ-21, но южноафриканцам снова удалось сработать на опережение, определив тем самым темп всей битвы. По одному из МиГов было выпущено две ракеты Matra Magic французского производства, первая из которых цели не достигла, а вторая предположительно взорвалась на некотором расстоянии от нее, нанеся лишь незначительные повреждения. Тому МиГу удалось улететь, а его товарищу, по словам южноафриканцев, повезло меньше. После непродолжительной воздушной дуэли его сбили.

Также утверждается, что первый МиГ получил дополнительные повреждения, поскольку, заходя на посадку, пилот обнаружил повреждение шасси и был вынужден садиться на брюхо. Кубинская сторона при этом утверждает, что никакого ракетного огня в ходе воздушной дуэли не было. Они говорят лишь о том, что майор Ранкин стрелял по одному из МиГов и нанес ему некоторые повреждения. Затем обе стороны вышли из боя и посадили свои самолеты в штатном порядке.

Именно кубинцы помогли Анголе создать функционирующие ВВС, поскольку у ангольцев не было опыта обращения ни с подобной техникой, ни участия в воздушных боях. Те МиГи были в основном модификации MF. СССР также прислал и более ранние модели, а еще несколько обеспечили сами кубинцы, и они, вероятно, летали под флагом Анголы. Разработанная в 1970 году модель MF была оснащена современным радаром и хорошим двигателем, встроенной пушкой и имела возможность использования управляемых снарядов класса "воздух-воздух" R-60. Ранее модификации МиГ-21 использовали ракеты К-13 либо без пушки, либо с пушкой во внешней капсуле, либо - у более ранних моделей - пушка имела втрое меньшую скорострельностью. Цели размером с истребитель можно было обнаружить на расстоянии 8 миль, а хороший захват достигался только на четырех. Хуже была, пожалуй, лишь геометрия носовой части МиГ-21, из-за которой радар мог потерять врага, если в ближнем бою тот выходил из зоны видимости.

Ракета К-13, также известная как R3S, к тому времени устарела и могла захватывать целью только горячие хвостовые части вражеских самолетов. Это означало, что МиГи должны были прежде всего оказаться позади врага. Хотя на советских самолетах действительно иногда использовались ракеты R3S с радиолокационной системой наведения, неизвестно, экспортировались ли они в Анголу и на Кубу. Более новая R-60 имела инфракрасное наведение, но сама по себе она была небольшой, а боеголовка - совсем крошечной. несмотря на неплохую маневренность наследие 70х не позволяло назвать ее универсальной. С учетом ограниченного количества опорных точек, МиГ-21 могли нести всего две, максимум четыре такие ракеты.

Южноафриканские ВВС начали свои боевые операции в 1960-х. Они использовали французские Mirage 3 против сторонников независимости Намибии. Истребители класса Mirage поставлялись между 1962 и 1964 гг, тренировочные модели - в 1969, а с 1965 по 1972 появились более современные многоцелевые модели.

Хотя на счету Mirage не было подтвержденных воздушных боев с МиГами, использовали их очень часто. Неизвестно, были ли какие-то из них сбиты посредством ПЗРК, хотя в 1981 г был как минимум один случай, когда ангольская ракета SА-7 попала в Mirage 3. Несмотря на полученные повреждения, последний сумел вернуться на базу и благополучно приземлиться. Однако в 70-х Mirage 3 явно стали устаревать. Это был небольшой истребитель с плохим радаром, малой дальностью полета и не ахти какими ракетами. МиГ-21 они не превосходили.

В 60х и начале 70-х на них использовались ракеты Sidewinder B - устаревшая модель, показавшая себя не с лучшей стороны во Вьетнаме и быстро вытесненная более современными моделями. В некотором смысле поставляемые СССР К-13 можно было сравнить с южноафриканским Sidewinder. Южная Африка планировала заполучить в пользование новый продукт французского производства - Mirage F1, разработанный в конце 60-х, а в эксплуатацию введенный в начале 70-х.

В надежде укрепить свою оборонную промышленность Южная Африка фактически вела переговоры о получении лицензии на производство F1 у себя в стране. Сделка сорвалась, поскольку в 1977 г в силу вступило эмбарго ООН на поставки оружия Южной Африке из-за политики апартеида. Но южноафриканские ВВС все же получили французские Mirage F1, несколько десятков которых были доставлены туда в период с 1975 г и до момента вступления эмбарго в силу. Уже в 1978 г их использовали в небе над Анголой в качестве как истребителей сопровождения, так и фронтовых бомбардировщиков. На замену плохим ракетам "Миражей" должны были прийти отечественные разработки. Создание ракеты V-3 началось в 1971, а к 1975 году некоторое их количество уже активно использовалось.

Французский Mirage F1 подвергался модификации еще на территории Франции. Они использовались совместно с французскими инфракрасными ракетами ближнего радиуса действия Matra Magic. Однако ни одна из этих ракет не была способна захватывать цель с фронтальной полусферы, а в 1980-е из-за эмбарго на поставки оружия Южная Африка не смогла закупить всеракурсные ракеты Matra Magic-2. Ранее она приобрела несколько ракет Marta R-530, но радар истребителя не мог должным образом наводить ракеты при боях на небольших высотах ввиду помех от земной поверхности, а над Анголой они встречались практически повсеместно.

В 1984 году СССР отправил новые истребители воевавшим в Анголе кубинским ВВС - усовершенствованные МиГ-23МЛ. Чуть позже кубинцы направили в Анголу некоторое количество собственных МиГ-23. Первоначальная модель поступила на вооружение СССР еще в 1970 году, однако процесс доведения самолета до ума занял ни много ни мало пять лет. Модель МЛ получила, наконец, все сразу: приличный радар с возможностью обзора в нижней полусфере, мощный двигатель и многочисленные улучшения маневренности. Обычно его оснащали двумя большими полуактивными ракетами R-24 с радиолокационным наведением и четырьмя ракетами ближнего радиуса действия R-60. Новый вариант последних теперь мог захватывать целью вражеские самолеты из фронтальной полусферы, хоть и на ограниченном расстоянии. Против МиГ-21 даже Mirage F1 оказался не таким уж мощным. Его радар был более-менее приличным, но его использование в ходе миссий на малых высотах было малоэффективным.

С годами налеты Южной Африки на Анголу становились все смелее и регулярнее, поскольку необходимо было поддерживать партию УНИТА вплоть до ее победы в гражданской войне. Против нее билось поддерживаемое СССР и Кубой Народное движение за освобождение Анголы. В конечном счете ангольское правительство набрало достаточную силу для того, чтобы попытаться сокрушить силы УНИТА на юге. Непосредственно на поле боя помощь оказывали также и кубинские военные. Наконец, в феврале 1987 года три самолета Mirage F1 неожиданно напали на пару патрульных МиГ-23. Было выпущено несколько ракет V3B, но ни одна из них не достигла цели ввиду расстояния. Причина подобного использования ракет неизвестна, но южноафриканские пилоты, вероятно, попросту побоялись приближаться к МиГам, оснащенным бóльшим количеством ракет.

Еще одно столкновение было зафиксировано 10 сентября 1987 года. Два пилотируемых кубинскими летчиками МиГ-23 попали в засаду, устроенную двумя истребителями Mirage F1 на небольшой высоте. И хотя им удалось перехитрить врага и достичь выгодной огневой позиции за его спиной, ракеты Magic 550 либо пролетели мимо цели, либо взорвались на слишком большом для нанесения повреждений расстоянии. Не желая, быть может, рисковать жизнями, кубинские пилоты воспользовались ускорением МиГов и покинули район.

Однако 27 сентября того же года произошел бой с куда более серьезным исходом. Самолеты Mirage F1 летели над территорией южной Анголы. Южноафриканские радары засекли то, что сочли отличной целью - группу ангольских вертолетов в сопровождении пары МиГ-23. Последние летели довольно высоко, и план состоял в бесшумной атаке с использованием данных наземных РЛС.

Mirage должны были опуститься ниже МиГов, а затем подняться на боевую дистанцию и внезапно атаковать, а, может, повредить также и вертолеты. Не желая обнаружить себя раньше времени, Mirage летели с выключенными радарами, но наземные РЛС находились довольно далеко, так что изображение поля боя и позиций самолетов было не точным, и когда пилоты Mirage начали набирать высоту для атаки, то внезапно обнаружили, что оказались не позади вражеских самолетов, а практически прямо перед ними. Полученные ими координаты были неверны.

МиГи внезапно повернулись к ним и напали сами. Дальнейшие события описал Артур Пирси, один из пилотов Mirage в той воздушной дуэли. По его утверждению, обе пары боевых самолетов неслись навстречу друг другу, причем расстояние между ними было так мало, что во время первого захода не было выпущено ни одной ракеты. Стороны просто-напросто не успели подготовить их к запуску.

По словам Пирси, он отчетливо увидел МиГ, пролетевший всего в 300 футах под ним. Развернувшись, две пары самолетов снова оказались в положении "лоб в лоб". Один из МиГов, за штурвалом которого сидел Альберто Лей Ривас, выпустил две ракеты, то ли R-60М, то ли R-24, скорее всего речь идет именно о первых, с учетом весьма близкого расстояния между противниками. Второй МиГ выпустил R-60 в сторону другого Mirage, пилотируемого Карло Каджиано. Очевидно, Mirage не смогли открыть стрельбу из-за необходимости маневрирования. Выпущенная по Каджиано ракета в цель не попала, а из тех двух, что выпустили по Пирси, одна все же повредила его самолет. Пролетая мимо, она взорвалась прямо позади него. Оба пилота Mirage попытались скрыться, спасая свои жизни и не желая более связываться с МиГами, ведь один из них был подбит. По какой-то непонятной причине преследовать их МиГи не стали.

По пути на базу стало ясно, что у подбитого Mirage произошла утечка топлива и гидравлической жидкости. К тому же оказалось повреждено шасси, причем Пирси об этом не знал. Пробит был также корпус парашютно-тормозной системы - у Mirage она использовалась для сокращения тормозного пути. Терявшего топливо Пирси перенаправили на передовую авиабазу, где он предпринял попытку приземления, но вскоре понял, что тормоза не срабатывают.

Он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, и по песку достиг разделительного барьера безопасности. Пирси утверждает, что в какой-то момент он услышал внезапный хлопок - это сработало катапультируемое сиденье, и пилот взмыл в воздух. Затем он потерял сознание, а очнулся уже на земле с жуткой болью в нижних конечностях. Пилот выжил, но навсегда остался парализован. Самолет же получил столько повреждений, что его немедленно списали.

Во время войны были и другие случаи противостояния вышеуказанных самолетов, но единственная потеря Mirage F1 произошла именно в том воздушном бою. В 1988 г, например, "Мираж" выпустил ракету по МиГ-23, правда безрезультатно.

Некоторое количество раз самолеты Mirage F1 также страдали от ПЗРК. В 1980-х два из них были повреждены в результате взрыва ракет, выпущенных ангольской системой SА-3, но обоим пилотам удалось выбраться живыми. И все же в 1988 г один мираж был подбит из ПЗРК SА-13 в ходе бомбардировки на малой высоте.

А вот самолетов МиГ-23 в небе над Анголой потеряно не было. Как и Mirage, их в основном использовали для задач на атаку надводных целей. За три месяца в период с 1987 по 1988 годов самолеты МиГ-21 и МиГ-23 совершили более тысячи боевых вылетов. Южноафриканцы стали проявлять бóльшую осторожность в применении Mirage над Анголой. По уверениям некоторых южноафриканских солдат, их ВВС избегали МиГ-23 и даже прекращали воздушные операции, если узнавали об их участии.

Вскоре изменился сам ход войны. Разваливавшийся СССР и потерял интерес к "марионеточной войне", а Южная Африка испытывала нарастающее давление из-за санкций в результате политики апартеида. Начались мирные переговоры при посредничестве США и СССР. Куба провозгласила свою победу после крупного наземного сражения при Квито-Кванавале. И хотя с тактической точки зрения та битва закончилась вничью, после нее Южная Африка уступила на мирных переговорах и заявила, что уйдет с территории Намибии, если ее покинет и Куба. На фоне отсутствия помощи со стороны СССР Куба согласилась, и в 1989 году Намибия обрела независимость.

Та война закончилась, но бои на африканском континенте продолжились. Несмотря на уход третьих стран, гражданская война в Анголе длилась целое десятилетие и завершилась лишь в 2002 году. Поддерживавшаяся Кубой партия победила. Много лет спустя Артур Пирси отыскал Альберто Лей Риваса - человека, против которого ему однажды пришлось сражаться. Офицеры ВВС Кубы и Южной Африки, летавшие на советском и французском истребителях соответственно, поговорили, и Пирси пригласил Лей Риваса отправиться вместе с ним в кругосветное путешествие. И тот согласился.