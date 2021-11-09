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ТАСС

Три новых отечественных спутника связи "Гонец" готовы к отправке на космодром

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Макет космического аппарата "Гонец"
Макет космического аппарата "Гонец".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Баранов

Как сообщили в Роскосмоме, запуск планируется выполнить в 2022 году

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Партия из трех новых отечественных спутников связи "Гонец" полностью готова. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Компания "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, входит в состав госкорпорации "Роскосмос") завершила создание трех космических аппаратов "Гонец-М", - говорится в сообщении.

По информации корпорации, готовые к отправке на космодром аппараты помещены на ответственное хранение на предприятии-изготовителе.

"Их запуск планируется выполнить в 2022 году", - уточнили в Роскосмосе.

Новые космические аппараты созданы для пополнения орбитальной группировки многофункциональной системы персональной спутниковой связи "Гонец-Д1М" и будут применяться для обеспечения связью труднодоступных территорий, организации сетей передачи данных в интересах различных ведомств, промышленного, экологического и научного мониторинга.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-Д1М
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
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