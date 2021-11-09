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Российская газета

Командующий войсками ЮВО рассказал о новой тактике

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Источник изображения: Павел Бедняков / РИА Новости

Войска Южного военного округа находятся в авангарде системы боевой подготовки армии РФ. Здесь она уже давно поставлена во главу угла, рассказал газете "Красная звезда" командующий войсками ЮВО Герой России генерал армии Александр Дворников.

Он отметил, что процесс профессиональной подготовки военнослужащих постоянно совершенствуется. При формировании программы обучения учитывается опыт, приобретенный в процессе проведения специальной операции в Сирии. Ее особенность - в отсутствии четких граней между задачами стратегического, оперативного и тактического уровней.

Главком Дворников отметил, что в основу боевой учебы закладывается практика действий в условиях пустынной и горной местности, ведение боя в населенных пунктах, использование ударов авиации и высокоточного оружия армии ВВС и ПВО, ракетных соединений, Черноморского флота и Каспийской флотилии. Командиров учат принимать опережающие, неожиданные для противника решения, чтобы иметь инициативу в ходе боя.

Нестандартным приемом стало использование контратакующих войск тактических групп прорыва. Командиры батальонных групп получили не только подразделения различных родов войск, но и возможность нешаблонно применять весь ассортимент их вооружения. Они используют такие понятия как "танк-снайпер", "тачанка", "кочующий миномет".

Инженерные подразделения в современном бою не только обеспечивают фортификационное оборудование и безопасные маршруты движения войск, но наравне со спецназом способны захватить опорный или командный пункт, укрепленный район. Также они осваивают применение дистанционных средств разминирования в качестве мощного оружия против живой силы и огневых точек противника.


Светлана Цыганкова

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