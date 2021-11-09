В РВСН поступили более 70 боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М"

Первый образец боевой противодиверсионной машины (БПДМ) РВСН 15Ц56М "Тайфун-М" на базе бронетранспортера БТР-82, эксплуатируемый в филиале Академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове, май 2013 года.

ЦАМТО, 8 ноября. С 2012 года в соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступили более 70 боевых противодиверсионных машин БПДМ "Тайфун-М". В 2021 году поставка данной техники продолжается.

БПДМ "Тайфун-М" разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также для борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

Уникальность данной машины заключается в ее оснащении комплексом разведывательных средств, в том числе беспилотным летательным аппаратом. "Тайфун-М" имеет возможности по обнаружению противника на дальности до пяти километров.

Наряду с БПДМ, в войска поступает уникальный тренажер для обучения личного состава подразделений охраны и разведки ее применению, что позволяет находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.

Благодаря многофункциональности тренажер дает возможность осуществлять подготовку всего экипажа "Тайфун-М" – от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы вооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.