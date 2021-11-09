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ЦАМТО

РВСН полностью перешли на цифровые технологии передачи информации

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Дежурный расчет РВСН
Дежурный расчет РВСН.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 8 ноября. Динамика поставки в РВСН новых образцов техники связи позволила полностью перейти на современные цифровые технологии передачи информации.

В последние четыре года на вооружение РВСН поступили новые цифровые системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий, обновляется парк станций спутниковой связи, радиостанций КВ и УКВ диапазонов, поступают новые комплексы технического обеспечения и ремонта средств связи.

РВСН оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием, таким как цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции засекреченной и открытой телефонной связи Министерства обороны Российской Федерации.

В рамках государственных контрактов проведено оснащение цифровым телекоммуникационным оборудованием пунктов управления РВСН до ракетной дивизии включительно. В Ракетных войсках переоборудованы Центр связи РВСН, арсеналы РВСН, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в Серпухове.

Реализация намеченных мероприятий позволила достичь существенного повышения эффективности применения РВСН в части сокращения времени цикла управления и улучшения качества решений, принятых должностными лицами по управлению подчиненными соединениями и объединениями с учетом осуществления мер информационной безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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