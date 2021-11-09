Отбросить крылья перед смертью

В России запатентовали новый тип барражирующего боеприпаса. Вчера, 7 ноября, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что Российский федеральный ядерный центр разработал проект дрона-«камикадзе» с выдвижным отбрасываемым крылом.

«С целью обеспечения полёта на предельно малой скорости при огибании поверхности летательный аппарат оснащён дополнительными крыльями. С целью обеспечения полёта на предельно высокой скорости на финальной стадии выполнения полётного задания дополнительные крылья выполнены с возможностью сброса в полёте», — сообщается в описании изделия в патенте.

Схематическое изображение изделия Источник изображения: fips.ru

По своей аэродинамической схеме беспилотник напоминает израильские барражирующие боеприпасы семейства Harpy. Второе поколение этих дронов-«камикадзе» имеет складные крылья.

Как указывается в патенте, «изобретение относится к области авиастроения, в частности, к конструированию интеллектуальных воздушных боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов». Также раскрываются некоторые детали относительно отбрасываемых крыльев: «Изначально дополнительные крылья установлены внутри корпуса беспилотника. В процессе выполнения задания они выдвигаются и фиксируются. Летательный аппарат может осуществлять поиск цели с их отбором по расстоянию при помощи видео-модулей оптической стереоскопической головки самонаведения». Последнее предложение раскрывает предназначение изделия — барражирующий боеприпас.

Патент зарегистрирован Федеральным институтом промышленной собственности. Автором патента указан Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики имени академика Е.И. Забабахина, также известный как Российский федеральный ядерный центр.