ЦАМТО, 8 ноября. Экипажи подводных лодок проходят подготовку на береговом тренировочном комплексе "Клен-85" в Учебном центре подготовки экипажей подводных лодок в Сосновом Бору.

Тренировочный комплекс "Клен-85" предназначен для групповой и одиночной подготовки расчетов отсеков, командного пункта и экипажа подводной лодки в целом. С использованием комплекса существенно повысится качество отработки основных элементов курсовых задач, подготовки к использованию экипажем подводной лодки штатного вооружения и технических средств, ведению действий как одиночной подводной лодкой, так и в составе групп подводных лодок. Также комплекс позволяет отрабатывать практические навыки всех категорий личного состава по борьбе за живучесть и использованию спасательных устройств и средств корабля.

Для подготовки личного состава используются новейшие тренажеры, учебные классы оборудованы техникой и учебно-методическими материалами, стендами и макетами в реальном масштабе.

"Использование комплекса востребовано и актуально на фоне активного развития ВМФ, ввода в строй новых кораблей и подводных лодок. Эффективность выполнения задачи военно-морского присутствия ВМФ России в Мировом океане напрямую зависит от высококвалифицированных специалистов, профессионалов своего дела. Их подготовка ведется с учетом самых современных требований" – цитирует главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.