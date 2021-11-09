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Экипажи подводных лодок проходят подготовку на береговом тренировочном комплексе "Клен-85

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: © Анатолий Медведь/ТАСС

ЦАМТО, 8 ноября. Экипажи подводных лодок проходят подготовку на береговом тренировочном комплексе "Клен-85" в Учебном центре подготовки экипажей подводных лодок в Сосновом Бору.

Тренировочный комплекс "Клен-85" предназначен для групповой и одиночной подготовки расчетов отсеков, командного пункта и экипажа подводной лодки в целом. С использованием комплекса существенно повысится качество отработки основных элементов курсовых задач, подготовки к использованию экипажем подводной лодки штатного вооружения и технических средств, ведению действий как одиночной подводной лодкой, так и в составе групп подводных лодок. Также комплекс позволяет отрабатывать практические навыки всех категорий личного состава по борьбе за живучесть и использованию спасательных устройств и средств корабля.

Для подготовки личного состава используются новейшие тренажеры, учебные классы оборудованы техникой и учебно-методическими материалами, стендами и макетами в реальном масштабе.

"Использование комплекса востребовано и актуально на фоне активного развития ВМФ, ввода в строй новых кораблей и подводных лодок. Эффективность выполнения задачи военно-морского присутствия ВМФ России в Мировом океане напрямую зависит от высококвалифицированных специалистов, профессионалов своего дела. Их подготовка ведется с учетом самых современных требований" – цитирует главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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