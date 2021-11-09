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ЦАМТО

В РВСН полностью завершено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса "Ярс"

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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 8 ноября. Современные учебно-тренировочные средства широко используются при обучении ракетчиков как мобильной, так и стационарной группировки РВСН. Все они по-своему уникальны и позволяют совершенствовать навыки любого специалиста как индивидуально, так и в составе подразделений.

Новейшие тренажерные системы обеспечивают не только подготовку дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других подразделений, в том числе охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач.

В РВСН полностью завершено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса "Ярс". Программное обеспечение и состав информации новейших тренажеров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины.

Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Причем для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть.

До конца текущего года мобильные соединения РВСН будут полностью укомплектованы уникальными, не имеющими аналогов тренажерами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок ракетного комплекса "Ярс". При этом в каждый ракетный полк будут поставлены учебно-тренировочные средства для освоения вспомогательных машин, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
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РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Тренажерные системы
Проекты
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