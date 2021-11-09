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ЦАМТО

В инженерные войска ВС РФ поставлено свыше 300 ед. военной и специальной техники

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ПП-2005
Понтонный парк ПП-2005.
Источник изображения: BMPD

ЦАМТО, 8 ноября. В инженерные войска ВС РФ в рамках гособоронзаказа в 2021 году предприятиями промышленности поставлено свыше 300 ед. военной и специальной техники.

В соединения и воинские части инженерных войск поступили многофункциональные робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-14", инженерные системы дистанционного минирования ИСДМ, модернизированный понтонный парк ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МТ и БМК-МО, специальные транспортные средства групп разминирования (САГР), тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, бурильно-ударные машины БУМ-2, станции комплексной очистки и опреснения воды СКО-10 и СКО-10/5, комплекты доочистки и консервации воды МККВ-1000 и др.

Всего в рамках гособоронзаказа к концу года в соединения и воинские части инженерных войск ВС РФ будет поставлено свыше 600 ед. современной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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ПП-91
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