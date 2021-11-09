Командующий войсками ЦВО Лапин: работаем над подготовкой кадров для армии Таджикистана

ЧЕБАРКУЛЬ (Челябинская область), 8 ноя – РИА Новости. Российские специалисты обучили уже более 6 тысяч военных Таджикистана, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

"Ведем активную работу по подготовке военных кадров для армии Таджикистана. В этом году российские инструкторы завершили подготовку около 1 тысячи младших специалистов национальных вооруженных сил. Всего на сегодняшний день подготовку прошли уже более 6 тысяч военнослужащих Таджикистана", - сказал Лапин.

Он напомнил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу определил основные направления по нейтрализации террористических угроз, исходящих из Афганистана. Это совместные учения на двусторонней основе и в рамках ОДКБ, дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана, подготовка квалифицированных местных кадров в военных вузах РФ и на фондах 201-й российской базы, укрепление боевого потенциала самой базы и уточнение планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков.

"С целью реализации поставленных задач мы уже провели девять международных совместных учений воинских контингентов стран-членов ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. В завершении учебного года с 8 по 12 ноября в Республике Татарстан проведем еще одно совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021" с участием воинских контингентов шести стран", - подчеркнул Лапин.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.