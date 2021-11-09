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Интерфакс-АВН

Учения сил спецназа пройдут в Таджикистане во второй половине ноября

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Уровень боевой подготовки спецназовцев позволяет выполнить задачу в самых сложных ситуациях.
Уровень боевой подготовки спецназовцев позволяет выполнить задачу в самых сложных ситуациях.
Источник изображения: Владимир Аносов

Екатеринбург. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Учение подразделений спецназа Центрального военного округа (ЦВО) "Кобальт-2021" пройдет во второй половине ноября в Таджикистане, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"У нас будет еще специальное учение "Кобальт-2021" в Таджикистане. Это учение подразделений специального назначения, которое пройдет вблизи полигона "Ляур" во второй половине ноября", - заявил он после церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас Центр 2021".

Ранее пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов сообщал "Интерфаксу", что в ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований.

Россия уже провела вблизи афганской границы на полигонах в Таджикистане несколько учений, в том числе международных. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, также была задействована военная техника. Основу российского контингента на учениях составили подразделения 201-й военной базы.

В частности, 18-23 октября на двух полигонах в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном прошли три учения ОДКБ с участием России: "Поиск-2021" - маневры разведки, "Взаимодействие-2021" - сил оперативного реагирования, "Эшелон-2021" - подразделений материально-технического обеспечения. На учениях была отработана локализация приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства ОДКБ боевиков международных террористических организаций.

Учения ОДКБ прошли на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения
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