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Российская газета

Китай выстроил в пустыне флот США для отработки ракетных ударов

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Источник изображения: rg.ru

Институт ВМС США опубликовал спутниковые снимки полноразмерных макетов авианосца типа Gerald R. Ford и эсминца класса Arleigh Burke, выстроенных в пустыне Такла-Макан в центральном Китае.

Место, где появился "американский флот", находится рядом с полигоном, на котором НОАК испытывала ранние версии противокорабельных баллистических ракет DF-21D. Снимки показывают, что Китай продолжает уделять особое внимание борьбе с авианосцами и ударными кораблями. Причем в отличие от еще одного "авианосца США", выстроенного ВМС Ирана в Персидском заливе, китайский макет хорошо оснащен измерительной аппаратурой.

Один из замеченных со спутника объектов выглядит как палуба авианосца без "острова" и других подробностей. Другие выглядят детализированные макетами боевых кораблей, в том числе подвижными - одна платформа установлена на рельсы с шестиметровой колеей.

Сравнив спутниковые снимки за последние несколько лет, специалисты USNI пришли к выводу, что "флот" появился в китайской пустыне в 2019 году, а затем несколько раз существенно перестраивался. Макеты окружены высокими мачтами. Они могут использоваться для размещения регистрирующих устройств либо отражателей, имитирующих надстройку корабля.

Это не первый "авианосец США", выставленные посреди Китая. В 2003 году НОАК построила бетонную площадку размером с палубу корабля класса Nimitz и неоднократно отрабатывала по ней ракетные удары. Но новые мишени гораздо больше похожи на корабли, которые изображают.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
США
Продукция
Arleigh Burke
DF-21
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
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